október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karbantartás

2 órája

Ezt sok sofőr elrontja: így kell értelmezni az autó hibajelzéseit

Címkék#állapot#jelzés#autó#ikon

Villog, világít, vagy épp eltűnik pár másodperc után, a műszerfal jelzései nem véletlenül tűnnek fel. Érdemes tudni, melyik ikon mit üzen, mielőtt nagyobb baj történik.

Delmagyar.hu

A rendszeres karbantartás és alapos átvizsgálás sokat segíthet abban, hogy autónk hosszú távon megbízható maradjon, és elkerüljük a költséges javításokat. Mégis előfordulhat, hogy váratlanul hibajelzés jelenik meg a műszerfalon. Ezeket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen a jelzések az autó aktuális műszaki állapotáról adnak visszajelzést, és akár komoly problémára is figyelmeztethetnek.

Műszerfal jelzések az autóban felvillannak, miközben a sofőr a volánnál ül.
Amikor a műszerfal jelzések felvillannak, az autó fontos hibákat jelezhet. Érdemes mielőbb utánajárni az okának. Fotó: Shutterstock

A műszerfal jelzések színe sokat elárul a hiba súlyosságáról: 

  • a zöld és kék jelzések általában csak információt közölnek, 
  • a sárga és narancs figyelmeztetnek, 
  • míg a piros szimbólumok azonnali beavatkozást igényelnek. 

A leggyakoribb hibajelzések közé tartozik a motorhiba (check engine), az akkumulátor töltési hibája, a motor túlmelegedése, valamint a légzsák és az ABS rendszer problémái.

Azonnal álljunk félre, ha ezek a műszerfal jelzések az autóban felvillannak

A veol.hu cikke figyelmeztet, hogy a piros olajkanna ikon az olajnyomás csökkenését jelzi, és azonnali motorleállítást igényel, mert a működés folytatása súlyos károkat okozhat. Ha a piros akkumulátor jel világít, az a töltés hiányára utal, amelyet akár egy elszakadt szíj, akár a generátor meghibásodása is előidézhet. A hőmérő szimbólum a motor túlmelegedését jelzi, amit gyakran a hűtőfolyadék szivárgása okoz.

Érdemes átnézni az autók jelzéseit

A modern járművekben már több mint hatvanféle ikon jelenhet meg, ezért fontos, hogy a sofőr tisztában legyen a jelentésükkel. A kézikönyv átolvasása vagy egy megbízható forrásból való tájékozódás nemcsak a pénztárcát, hanem az utasok biztonságát is védi. A hibajelzések ismerete segít időben felismerni a gondokat, így elkerülhetők a komolyabb meghibásodások és balesetveszélyes helyzetek.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu