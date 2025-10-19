Ezt sok sofőr elrontja: így kell értelmezni az autó hibajelzéseit

A rendszeres karbantartás és alapos átvizsgálás sokat segíthet abban, hogy autónk hosszú távon megbízható maradjon, és elkerüljük a költséges javításokat. Mégis előfordulhat, hogy váratlanul hibajelzés jelenik meg a műszerfalon. Ezeket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen a jelzések az autó aktuális műszaki állapotáról adnak visszajelzést, és akár komoly problémára is figyelmeztethetnek.

Amikor a műszerfal jelzések felvillannak, az autó fontos hibákat jelezhet. Érdemes mielőbb utánajárni az okának. Fotó: Shutterstock

A műszerfal jelzések színe sokat elárul a hiba súlyosságáról:

a zöld és kék jelzések általában csak információt közölnek,

a sárga és narancs figyelmeztetnek,

míg a piros szimbólumok azonnali beavatkozást igényelnek.

A leggyakoribb hibajelzések közé tartozik a motorhiba (check engine), az akkumulátor töltési hibája, a motor túlmelegedése, valamint a légzsák és az ABS rendszer problémái.

Azonnal álljunk félre, ha ezek a műszerfal jelzések az autóban felvillannak

A veol.hu cikke figyelmeztet, hogy a piros olajkanna ikon az olajnyomás csökkenését jelzi, és azonnali motorleállítást igényel, mert a működés folytatása súlyos károkat okozhat. Ha a piros akkumulátor jel világít, az a töltés hiányára utal, amelyet akár egy elszakadt szíj, akár a generátor meghibásodása is előidézhet. A hőmérő szimbólum a motor túlmelegedését jelzi, amit gyakran a hűtőfolyadék szivárgása okoz.

Érdemes átnézni az autók jelzéseit A modern járművekben már több mint hatvanféle ikon jelenhet meg, ezért fontos, hogy a sofőr tisztában legyen a jelentésükkel. A kézikönyv átolvasása vagy egy megbízható forrásból való tájékozódás nemcsak a pénztárcát, hanem az utasok biztonságát is védi. A hibajelzések ismerete segít időben felismerni a gondokat, így elkerülhetők a komolyabb meghibásodások és balesetveszélyes helyzetek.