1 órája

Novemberi népszokások, régi hiedelmek és jóslatok – teszteld tudásod!

Címkék#jóslat#hiedelem#néphagyomány#kvíz

November a régi magyar hagyományok hónapja, tele érdekes szokásokkal, hiedelmekkel és jóslásokkal.

Delmagyar.hu

A néphagyományok szerint Márton napján libát ettek és szobrokat, fényt hozó lámpásokat készítettek. 

népszokások kvíz
Novemberi népszokások kvíz. Vajon mi a szokás Márton napján? Fotó: Németh András Péter

Szent András és Katalin napja környékén a hajadonok különféle rituálékkal próbálták megtudni jövendőbelijüket. November a jóslások, jeles napok és ősi hiedelmek időszaka volt, ami ma is izgalmas betekintést nyújt a múltba.

Töltsd ki legújabb népszokások kvízünket!

1.
Mit jelent ha Márton napján fagy?
2.
Milyen jövendölés volt a hajadonok számára Szent András napján?
3.
Mi történik azzal, aki nem eszik libát Márton napján?
4.
Ha Katalin locsog akkor,
5.
Mi volt a hagyományos tevékenység Erzsébet napján a legények számára, hogy megtudják jövendőbelijüket?

Ha tetszett a kvízünk töltsd ki a korábbiakat is! 

