Novemberi népszokások, régi hiedelmek és jóslatok – teszteld tudásod!

1. Mit jelent ha Márton napján fagy? Kemény tél következik Helyes válasz Rossz válasz Esős lesz a karácsony Helyes válasz Rossz válasz Korán jön a tavasz Helyes válasz Rossz válasz

2. Milyen jövendölés volt a hajadonok számára Szent András napján? Megálmodják hány gyermekük fog születni. Helyes válasz Rossz válasz Megálmodják a karácsonyi időjárást. Helyes válasz Rossz válasz Megálmodják a jövendőbeliük kilétét. Helyes válasz Rossz válasz

3. Mi történik azzal, aki nem eszik libát Márton napján? Egész éven át éhezik. Helyes válasz Rossz válasz Egész éven át nem lesz munkája. Helyes válasz Rossz válasz Egész éven át rossz lesz a kedve. Helyes válasz Rossz válasz

4. Ha Katalin locsog akkor, fehér lesz a karácsony. Helyes válasz Rossz válasz karácsony kopog. Helyes válasz Rossz válasz karácsony is locsog. Helyes válasz Rossz válasz