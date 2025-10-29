Kvíz
Novemberi népszokások, régi hiedelmek és jóslatok – teszteld tudásod!
November a régi magyar hagyományok hónapja, tele érdekes szokásokkal, hiedelmekkel és jóslásokkal.
A néphagyományok szerint Márton napján libát ettek és szobrokat, fényt hozó lámpásokat készítettek.
Szent András és Katalin napja környékén a hajadonok különféle rituálékkal próbálták megtudni jövendőbelijüket. November a jóslások, jeles napok és ősi hiedelmek időszaka volt, ami ma is izgalmas betekintést nyújt a múltba.
Töltsd ki legújabb népszokások kvízünket!
1.
Mit jelent ha Márton napján fagy?
2.
Milyen jövendölés volt a hajadonok számára Szent András napján?
3.
Mi történik azzal, aki nem eszik libát Márton napján?
4.
Ha Katalin locsog akkor,
5.
Mi volt a hagyományos tevékenység Erzsébet napján a legények számára, hogy megtudják jövendőbelijüket?
