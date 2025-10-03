Megtaláltuk Szeged egyik legdrágább otthonát, pedig még csak most épül

Már a második üteménél tartanak az újszegedi Örökzöld lakópark építési munkálatai. A jelenlegi szakasz várhatóan 2026 augusztusára készül el, míg a harmadik ütem szerkezetkész átadása 2026 decemberére tehető. Bár vannak még eladó lakások, a többségük már gazdára talált. Megnéztük, mi folyik az építkezésen. Ottlétünkkor az építőmunkások folyamatosan dolgoztak.

Haladnak az Örökzöld lakópark építésével Újszegeden. Fotó: Gémes Sándor.

Épülnek az Örökzöld lakópark lakásai

Látványosan haladnak a munkálatok. A tervezett három lakóépületből az egyik már kívülről késznek látszik, egy másik jelenleg épül, a maradék két épület pedig a következő ütemekben valósulnak meg. Összesen 126 lakás épül meg, ezek közül jelenleg 51 eladó. A parkoló szintén formát ölt lassan, a 2827 nm nagyságú területen, a lakópark középső részén saját, körbe kerített udvarban épül. Az összes társasház földszintjén 20-20 teremgarázs kerül kialakításra, az épület előtt pedig további gépkocsi-beállók biztosítják a parkolást.

A legolcsóbb eladó lakás több mint 50 millió

A lakások kulcsrakész ára átlagosan jóval egymillió forint felett van, a jelenlegi legdrágább otthon 138 milliót ér. A lakás 61 négyzetméter, de tartozik hozzá egy 61 négyzetméteres erkély. Az udvari beállót vagy a teremgarázst kötelező megvásárolni, a beálló értéke 5, míg a garázsé 13 millió forint. A legolcsóbb eladó otthon jelenleg 58,5 millió forintba kóstál. Ez egyszobás és mindössze 36 négyzetméter. A legolcsóbb, de már nem elérhető ingatlan, egyébként 50 millióba került.

Hosszú évek óta üresen állt a Bertalan híd újszegedi lábánál lévő telek, az azt benövő fákat időnként kivágták, más azonban sokáig nem történt. A beruházás még tavaly került fel az ingatlanhirdetések közé, akkor 3,3 milliárd forintért kínálták, amivel Szeged felkerült a legdrágább vidéki ingatlanok listájára. Az építkezés akkor már javában tartott, lehetett látni a koncepció első elemeit az Örökzöld köz 4-8 szám alatt. A kivitelezés hasonlít a Cédrus liget koncepciójához.