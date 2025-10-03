október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örökzöld lakópark

5 órája

Megtaláltuk Szeged egyik legdrágább otthonát, pedig még csak most épül

Címkék#lakópark#Újszeged#Szeged#örökzöld

Lassan benépesül a Bertalan híd lábánál lévő üres terület. Az Örökzöld lakópark szegedi építkezése látványosan halad, hiszen már a második ütem zajlik, de a harmadik is közeleg. Összesen 126 lakás épül, ezek közül jelenleg 51 eladó.

Munkatársunktól

Már a második üteménél tartanak az újszegedi Örökzöld lakópark építési munkálatai. A jelenlegi szakasz várhatóan 2026 augusztusára készül el, míg a harmadik ütem szerkezetkész átadása 2026 decemberére tehető. Bár vannak még eladó lakások, a többségük már gazdára talált. Megnéztük, mi folyik az építkezésen. Ottlétünkkor az építőmunkások folyamatosan dolgoztak. 

Épül az Örökzöld lakópark.
Haladnak az Örökzöld lakópark építésével Újszegeden. Fotó: Gémes Sándor. 

Épülnek az Örökzöld lakópark lakásai

Látványosan haladnak a munkálatok. A tervezett három lakóépületből az egyik már kívülről késznek látszik, egy másik jelenleg épül, a maradék két épület pedig a következő ütemekben valósulnak meg. Összesen 126 lakás épül meg, ezek közül jelenleg 51 eladó. A parkoló szintén formát ölt lassan, a 2827 nm nagyságú területen, a lakópark középső részén saját, körbe kerített udvarban épül. Az összes társasház földszintjén 20-20 teremgarázs kerül kialakításra, az épület előtt pedig további gépkocsi-beállók biztosítják a parkolást.

A legolcsóbb eladó lakás több mint 50 millió

A lakások kulcsrakész ára átlagosan jóval egymillió forint felett van, a jelenlegi legdrágább otthon 138 milliót ér. A lakás 61 négyzetméter, de tartozik hozzá egy 61 négyzetméteres erkély. Az udvari beállót vagy a teremgarázst kötelező megvásárolni, a beálló értéke 5, míg a garázsé 13 millió forint. A legolcsóbb eladó otthon jelenleg 58,5 millió forintba kóstál. Ez egyszobás és mindössze 36 négyzetméter. A legolcsóbb, de már nem elérhető ingatlan, egyébként 50 millióba került. 

Hosszú évek óta üresen állt a Bertalan híd újszegedi lábánál lévő telek, az azt benövő fákat időnként kivágták, más azonban sokáig nem történt. A beruházás még tavaly került fel az ingatlanhirdetések közé, akkor 3,3 milliárd forintért kínálták, amivel Szeged felkerült a legdrágább vidéki ingatlanok listájára. Az építkezés akkor már javában tartott, lehetett látni a koncepció első elemeit az Örökzöld köz 4-8 szám alatt. A kivitelezés hasonlít a Cédrus liget koncepciójához. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu