Az ősz nem csak szépség, hanem próbára tevő időszak – így maradhatunk erősek

Az ősz sokak kedvenc évszaka. Már nem tombol a nyári hőség, megkezdődik a szüret, hangulatos rendezvényeknek ad teret a jelen időszak. Ám nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy a számos pozitív jelige mellett fokozódik a kellemetlen közérzet és a természet is hanyatlásnak indul.

Az ősz egyértelműen az elmúlás egyik legkifejezőbb metaforája, s ez talán nem véletlen van így. Fotó: DM

Az elmúlás domináns gondolata sokunkat lesújt ősszel

„Itt van az ősz, itt van újra…” olvashatjuk a méltán híres Petőfi Sándor költeményében. Már az általános iskolai irodalomórán megtanuljuk, hogy az ősz egyértelműen az elmúlás egyik legkifejezőbb metaforája, s ez talán nem véletlen van így. A természet pusztulni kezd: a fák rohamos tempóval hullajtják leveleiket, a hajnali órákban felüti fejét a köd. Számtalan rideg, diszkomfortos érzés és gondolat keríti hatalmába az embert ezekben az időkben. A tonnás tehernek érződő súly, amely az ember vállát nyomja, olykor megoldhatatlan és kilátástalannak tűnő útnak látszik. Mindenesetre jómagam a mindennapi életből fakadó nehézségeket ebben az időszaknak sokszor egy megugorhatatlan akadálynak érzem.

Megoldás mindenre kell: a mentális egészségünk a tét

Sokszor kell ilyen helyzetekben emlékeztetnem magam arra, hogy nincs olyan probléma a világon, amelyre ne akadna valamilyen megoldás. Emlékeznem kell, hogy nem hagyhatom azt, hogy az olykor hatalmas problémának tűnő nehézségek magukkal rántsanak. Ez nem játék, a mentális egészség valami olyan dolog, ami a sajátunk, amit meg kell óvnunk minden negatív külső hatástól. Talán a gondolatmenetem hordoz magában némi önzőséget, ám korántsem ezen van a hangsúly.

Konklúzió

Írásommal arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy lássunk át az őszi időszak szürkeségén, ismerjük fel, hogy megoldás mindenre akad és merjünk természetes keretek között önzőnek lenni. Ne hagyjuk azt, hogy a mindennapi élet nehézségei letaszítsanak minket az első helyről. A mentális egészség sokszor igenis létkérdés.