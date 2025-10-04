október 4., szombat

Tárlatok, zenés, táncos produkciók

25 perce

Egy 27 programos rendezvénysorozat, amely bárkit kimozdít a bekuckózós napokon is

Összesen 27 program vár az érdeklődőkre Hódmezővásárhelyen az Őszi Kulturális Hetek rendezvénysorozaton. Lesznek képzőművészeti kiállítások, zenés, táncos és beszélgetős programok. Az Őszi Kulturális Hetek azt a célt szolgálja, hogy a bekuckózós évszak is kimozdítsa otthonról a vásárhelyieket.

Kovács Erika

A Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ Őszi Kulturális Hetek rendezvénysorozata október 4-től 22-ig tart.

Őszi Kulturális hetek Hódmezővásárhelyen.
Az Őszi Kulturális hetek programsorozat 27 eseményt kínál a vásárhelyieknek. Fotó: Török János

Szombattól nagyon sok program vár a vásárhelyiekre

Október 4-én szombaton Őszelő Fesztivállal kezdődik a programok sora, amit a Tájházban rendeznek meg. Szombaton 17 órakor nyílik a Lucien Hervé Kamera Klub kiállítása a művelődési házban.

Őszi Kulturális Hetek: vasárnaptól látható a 71. Őszi Tárlat

– Az elmúlt években is szerveztünk Őszi Kulturális Heteket, de azoknak kissé más jellegük volt. A programok csúcsa természetesen idén is az Őszi Tárlat lesz, aminek október 5-én, vasárnap 12 órakor tartjuk a megnyitóját az Alföldi Galériában. Ehhez kapcsolódóan kézműves és iparművészeti vásárt is rendezünk a Dr. Rapcsák András utcán, és szerettünk volna bevonni más művészeti ágat is a vasárnapi programok sorába, ezért a főtér megújult részén 13.15-től fellép a Stars of Táncstúdió is. 14 órakor nyitjuk meg a tavalyi, vagyis a 70. Őszi Tárlat kiemelt díjazottjainak kiállítását a Tornyai Múzeumban. 17 órától Benedek Lili énekessel találkozhatnak az érdeklődők a városi könyvtárban, egy beszélgetésen – mondta Gál Boglárka, a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatója.

Borsos Mária jubileumi koncertje: 50+2

A következő napokban számos kiállítás, koncert, zenés-táncos program, és közösségi események is várnak az Őszi Kulturális Heteken a vásárhelyiekre. Ezek közül Gál Boglárka kiemelte Borsos Annamária zongoraművész, tanár 50+2 elnevezésű jubileumi koncertjét, Franz Schubert jegyében, amire október 11-én pénteken 17 órától kerül sor a Bessenyei Művelődési Központban. 

Ugyancsak érdekesnek ígérkezik október 17-én 17 órától a városháza dísztermében a Fejezetek Hódmezővásárhely 1950 és 1990 közötti történetéből című program, amely a készülőben lévő, Hódmezővásárhely története című monográfia IV. kötetének első fejezeteire épül.

