október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rántva és levesben

1 órája

Pacalhét Szegeden: különleges ízekkel készül egy helyi étterem

Címkék#pacalfőző#gasztronómia#pacal

Ez a szegedi vendéglő idén is különleges fogásokkal ünnepli a pacal világnapját. Elindult a pacalhét a Fasorban, ahol a pacal igazi szenvedéllyé válik. Az ínyenceket hagyományos és merész ízek várják egy héten át Szegeden.

Arany T. János

Pacalhét a Fasorban: a Fasor Vendéglőben a pacal nemcsak egy étel, igazi szenvedély. Az országos hírű vendéglőben a pacal világnapja alkalmából Pacalhetet rendeznek pacalból készült különlegességekkel. 

Pacalhét Szegeden
A pacalhét a Fasorban igazi ünnep: különleges fogások és hamisítatlan magyar ízek várják a vendégeket. Archív Fotó: Török János

Hagyomány és szenvedély egy tányéron: pacalhét a Fasorban

Október 24-én a világ a Pacal Világnapját ünnepli, de Szegeden már korábban beindul a mulatság: október 20. és 26. között Pacalhét vár minden ínyencet a Fasor vendéglőben. A hagyományos magyar ízek szerelmesei tudják, hogy a pacal több mint egy fogás. A Fasorban ezt a hagyományt már 45 éve ápolják, és idén is igazi különlegességekkel készülnek.

Mit lehet majd enni?

A klasszikus „Fasoros Pacal” mellett számos izgalmas változat is felkerül az étlapra:

  • Pacalpörkölt flacnivval – cuppogós, ragadós, vajpuha marhaínnal
  • Pacalpörkölt velővel – az egyik legnagyobb kedvenc
  • Pacalpörkölt körömmel – igazi kollagénbomba, csont nélkül
  • Pacalpörkölt kakastaréjjal – tökéletes párosítás
  • Pacalpörkölt pulykakaherével – merész és különleges ízvilág a bátraknak
  • Pacalpörkölt pulykaherével: ínyenceknek
  • Rántott pacal fokhagymás majonézzel
  • Pacalleves főszakácsunk kedvére

Másutt is szeretik

A pacal elsősorban a szarvasmarha kérődzéshez használt előgyomrából készül, de más állatok – például sertés, birka vagy akár harcsa – belsőségei is felhasználhatók hozzá. Magyarországon a pacalpörkölt alapját a gondosan megtisztított, vékony csíkokra vágott bendő adja, amely számos hazai étel kedvelt kiindulópontja, a magyar konyha egyik ikonikus alapanyaga. Váncsa István gasztronómus szerint „a jól elkészített csülkös vagy még inkább csülkös-velős pacal a világ legjobb ételei közé tartozik”. A pacalételek nemcsak hazánkban népszerűek: Franciaországban például a híres tripes à la mode de Caen, vagyis a calvados-szal készült caeni pacal az egyik legnevesebb fogás, amelyet a legelőkelőbb éttermek is büszkén kínálnak.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu