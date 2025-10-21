Pacalhét Szegeden: különleges ízekkel készül egy helyi étterem

Pacalhét a Fasorban: a Fasor Vendéglőben a pacal nemcsak egy étel, igazi szenvedély. Az országos hírű vendéglőben a pacal világnapja alkalmából Pacalhetet rendeznek pacalból készült különlegességekkel.

A pacalhét a Fasorban igazi ünnep: különleges fogások és hamisítatlan magyar ízek várják a vendégeket. Archív Fotó: Török János

Hagyomány és szenvedély egy tányéron: pacalhét a Fasorban

Október 24-én a világ a Pacal Világnapját ünnepli, de Szegeden már korábban beindul a mulatság: október 20. és 26. között Pacalhét vár minden ínyencet a Fasor vendéglőben. A hagyományos magyar ízek szerelmesei tudják, hogy a pacal több mint egy fogás. A Fasorban ezt a hagyományt már 45 éve ápolják, és idén is igazi különlegességekkel készülnek.

Mit lehet majd enni?

A klasszikus „Fasoros Pacal” mellett számos izgalmas változat is felkerül az étlapra:

Pacalpörkölt flacnivval – cuppogós, ragadós, vajpuha marhaínnal

Pacalpörkölt velővel – az egyik legnagyobb kedvenc

Pacalpörkölt körömmel – igazi kollagénbomba, csont nélkül

Pacalpörkölt kakastaréjjal – tökéletes párosítás

Pacalpörkölt pulykakaherével – merész és különleges ízvilág a bátraknak

Pacalpörkölt pulykaherével: ínyenceknek

Rántott pacal fokhagymás majonézzel

Pacalleves főszakácsunk kedvére

Másutt is szeretik

A pacal elsősorban a szarvasmarha kérődzéshez használt előgyomrából készül, de más állatok – például sertés, birka vagy akár harcsa – belsőségei is felhasználhatók hozzá. Magyarországon a pacalpörkölt alapját a gondosan megtisztított, vékony csíkokra vágott bendő adja, amely számos hazai étel kedvelt kiindulópontja, a magyar konyha egyik ikonikus alapanyaga. Váncsa István gasztronómus szerint „a jól elkészített csülkös vagy még inkább csülkös-velős pacal a világ legjobb ételei közé tartozik”. A pacalételek nemcsak hazánkban népszerűek: Franciaországban például a híres tripes à la mode de Caen, vagyis a calvados-szal készült caeni pacal az egyik legnevesebb fogás, amelyet a legelőkelőbb éttermek is büszkén kínálnak.