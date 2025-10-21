1 órája
Pacalhét Szegeden: különleges ízekkel készül egy helyi étterem
Ez a szegedi vendéglő idén is különleges fogásokkal ünnepli a pacal világnapját. Elindult a pacalhét a Fasorban, ahol a pacal igazi szenvedéllyé válik. Az ínyenceket hagyományos és merész ízek várják egy héten át Szegeden.
Pacalhét a Fasorban: a Fasor Vendéglőben a pacal nemcsak egy étel, igazi szenvedély. Az országos hírű vendéglőben a pacal világnapja alkalmából Pacalhetet rendeznek pacalból készült különlegességekkel.
Hagyomány és szenvedély egy tányéron: pacalhét a Fasorban
Október 24-én a világ a Pacal Világnapját ünnepli, de Szegeden már korábban beindul a mulatság: október 20. és 26. között Pacalhét vár minden ínyencet a Fasor vendéglőben. A hagyományos magyar ízek szerelmesei tudják, hogy a pacal több mint egy fogás. A Fasorban ezt a hagyományt már 45 éve ápolják, és idén is igazi különlegességekkel készülnek.
Mit lehet majd enni?
A klasszikus „Fasoros Pacal” mellett számos izgalmas változat is felkerül az étlapra:
- Pacalpörkölt flacnivval – cuppogós, ragadós, vajpuha marhaínnal
- Pacalpörkölt velővel – az egyik legnagyobb kedvenc
- Pacalpörkölt körömmel – igazi kollagénbomba, csont nélkül
- Pacalpörkölt kakastaréjjal – tökéletes párosítás
- Pacalpörkölt pulykakaherével – merész és különleges ízvilág a bátraknak
- Pacalpörkölt pulykaherével: ínyenceknek
- Rántott pacal fokhagymás majonézzel
- Pacalleves főszakácsunk kedvére
Másutt is szeretik
A pacal elsősorban a szarvasmarha kérődzéshez használt előgyomrából készül, de más állatok – például sertés, birka vagy akár harcsa – belsőségei is felhasználhatók hozzá. Magyarországon a pacalpörkölt alapját a gondosan megtisztított, vékony csíkokra vágott bendő adja, amely számos hazai étel kedvelt kiindulópontja, a magyar konyha egyik ikonikus alapanyaga. Váncsa István gasztronómus szerint „a jól elkészített csülkös vagy még inkább csülkös-velős pacal a világ legjobb ételei közé tartozik”. A pacalételek nemcsak hazánkban népszerűek: Franciaországban például a híres tripes à la mode de Caen, vagyis a calvados-szal készült caeni pacal az egyik legnevesebb fogás, amelyet a legelőkelőbb éttermek is büszkén kínálnak.
