Varázs

9 órája

Mennyei ízek, hegyek és szívből jövő kedvesség – Pakisztán egy szegedi szemével – galériával

Címkék#vendégszeretet#pakisztán#sivatag

Egy nap se kellett hozzá, hogy lenyűgözzön ez az ország. Nem a legnépszerűbb úticélok egyike Pakisztán, pedig minden adott hozzá, hogy az legyen. Jó, az utak sok helyen borzalmasak, a meleg víz ritka luxus és néha az áram is, de mindez nem számít, mert az első étkezés során egy mennyei karahi került elém, aminek az íze örökre megmarad. A táj és a helyiek vendégszeretete pedig egyszerűen felejthetetlen.

Arany T. János

Még egy napja sem voltunk Pakisztánban, de már elvarázsolt ez az ország. Miután lepakoltunk a szállásunkon, elmentünk enni egy közeli útmenti helyre, amit találomra választottunk. Annyira remek bárány karahit ettem, hogy még most is emlékszem az ízére. A túra harmadik napján mondtam azt a többieknek, hogy bármit rendelhettek, nem érdekel, mert minden finom. Komolyan így volt. 

pakisztán
Pakisztán arcai. Fotók: Arany T. János

Pakisztán: remek ételek, csodálatos tájak

Evés után megtekintettük a Sarfaranga hideg sivatagot, ami arról híres, hogy a világ egyik legmagasabban fekvő sivatagja. De nem is ez a lényeg, hanem hogy közben kikkel találkoztunk. Először három helyi kissrác csatlakozott hozzánk, akik piknikezni indultak, majd egy idősebb fiú osztotta meg velem a jövőre vonatkozó terveit. Már ekkor látszott, hogy jó fejek a helyiek, de hogy mennyire az csak később derült ki.

És jó fej helyiek

Ha Pakisztánról esik szó, a legtöbb embernek elsőként a hatalmas hegyek, a nyüzsgő bazárok vagy a különleges ételek jutnak eszébe. Ám aki valaha személyesen is megfordult az országban, egyvalamivel biztosan gazdagabban tér haza: a pakisztáni emberek vendégszeretetének és kedvességének élményével.

A szívből jövő vendégszeretet

A hegyekben túráztunk, olyan helyeken ahová magamtól soha nem mentem volna. Miközben a helyiek ezen a terepen kilométereket gyalogolnak vízért, én a túlélésért küzdöttem. A hegyi falvak lakóinak nincs sokmindenük, de abból a kevésből mindig szívesen adtak. A legtöbbször egy fürt szőlőt kaptunk. Amikor egészségügyi okokból a végkimerülés határán egy kőből rakott kerítés árnyékában feküdtem a homokban, egy helyi fiatal állt meg mellettem lóháton és felajánlotta, hogy elvisz. Annyira azért nem rossz a helyzet barátom, mondtam magamban. 

Pakisztán egy szegedi szemével

Fotók: Arany T. János

Minden nap meglepetés

A táj gyönyörű, a kaja remek, az emberek pedig jó fejek – állapítottam meg már az első nap. Kíváncsi voltam, hogyan lehet ezt felülmúlni, de ennek a turisztikailag méltatlanul mellőzött országnak és lakóinak minden nap sikerült két héten át. 

 

