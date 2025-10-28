október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hős születik

2 órája

Pataki András a La Manche-csatorna meghódítására készül: edzésként a 16 fokos Balti-tengerben úszott nyolc órát

Címkék#Pataki András#kitartás#küzdelem#La Manche-csatorna#extrém sportok#Ocean's Seven#Balti-tenger#Algyő#kihívás#nyílt vízi úszás

Néhány éve még túlsúllyal küzdött, ma már tengereket hódít. Az akarat, a kitartás és a bátorság diadala Pataki András története. Az algyői mérnök 16 fokos vízben, neoprén nélkül, heves hullámzásban úszta át a lengyel Puck-öblöt szeptember végén. Ám ez még csak a bemelegítés volt: a La Manche-csatorna átúszására készül.

Koós Kata

– Nem vagyok profi sportoló – szögezte le beszélgetésünk legelején Pataki András, aki szeptember 20-án átúszta Lengyelországban a Gdanski-öböl nyugati ágát, a 18 kilométeres Puck-öblöt. Az algyői villamosmérnök 16 Celsius-fokos tengervízben neoprén ruha és segédeszköz nélkül, erős hullámzásban teljesítette a megmérettetést, amely csupán edzés volt a legfőbb kihívás megvalósításához, ugyanis már benevezett a 2026-os La Manche-csatorna átúszásra.

Pataki András a tengerparton
Pataki András néhány éve még túlsúllyal küzdött, mára nyílt vízi hőssé vált. Fotó: Extreme Baltic Challenge

Életmódváltás sodorta a tengerre Pataki Andrást

András mindössze négy évvel ezelőtt kezdett el rendszeresen mozogni. 

Negyven kilogramm plusz volt rajtam. 2021-ben már éreztem az ebből adódó egészségügyi problémákat, enni viszont szeretek, úgyhogy futni és kondizni kezdtem. Aztán jött a késztetés, hogy legyen valami célom is a mozgással. A Balaton-átúszások egy idő után táv szempontjából rövidnek bizonyultak. Két éve úszom edzővel, ő vetette fel, hogy létezik az Ocean's Seven kihívás, azaz a hét óceáni szoros átúszása 

– idézte fel, hogyan kezdődött az emberpróbáló kaland. 

Tavaly a Wörthi-tó átúszásával kezdte a felkészülést, idén pedig a lengyelországi Puck-öböllel  folytatta. Az osztrák édes vizű és viszonylag védett tó után óriási váltás volt a sós vízi, hevesen hullámzó, áramlásokkal spékelt kihívás. Ráadásul több váratlan meglepetés is érte Andrást, amelyek miatt többszörösen újra kellett terveznie. 

Semmi sem alakult a tervek szerint, mégsem adta fel

Fontos tudni, hogy a „solo” maratoni úszások egyénileg történnek. Minden úszót hajóval kísérnek a szervezők. A nevezés után a próbázók egy időablakot kapnak, amelyen belül az időjáráson múlik, hogy konkrétan melyik napon teljesíthetik a maratoni úszást. 

András rajtját az időjárás-előrejelzések miatt az utolsó pillanatban egy héttel korábbra hozta az Extreme Baltic Challenge szervezőcsapata.  

Szeptember 18-án tudtam meg, hogy 20-án kell úsznom. Munkából indultam Lengyelországba, levezettem ezer kilométert, a szállodai foglalásnál elrontották a kódomat, úgyhogy a tengerparton, a kocsiban aludtam két órát, aztán gyors bemelegítés után, reggel hatkor már rajtoltam 

– mesélte a váratlan bökkenőket. 

A 18 kilométeres, nyílt vízi távot 7 óra 51 perc alatt teljesítette a 16 fokos vízben. A szervező csapat arra számított, hogy a tenger sima, a hullámzás enyhe lesz, de a valóság végül rácáfolt az előrejelzésekre.

Néhány óra elteltével már nagyon dobáltak a hullámok, 5-6 méterrel is arrébb raktak hirtelen, a hajót is keresztbe fordítgatták. Ilyen körülmények között gyorsan rádöbben az ember, hogy milyen picik is vagyunk a természetben, de éppen a változó körülmények miatt annyira izgalmas a nyílt vízi úszás. Ráadásul a táv vége felé egy katonai létesítmény van a parton. Figyelmeztettek, hogy a katonai kikötő területére semmiképp sem úszhatok be, mert az nagyon veszélyes. Utólag láttam a képeken, hogy a táv végén körülbelül 150 méteres távolságban kísért a parti őrség 

– mesélte András. 

A kitartás diadala: 16 fok, görcs, medúzák

A hagyományos nyílt vízi úszók nem használnak neoprén ruhát, gyapjúviasszal kenik be magukat, hogy védekezzenek a hideg ellen. A hajón lévő kísérők síruhát viseltek, míg András fürdőnadrágban és úszósapkában küzdött az elemekkel. 

Addig nincs gond, míg a fej nem fázik 

– jegyezte meg mosolyogva. 

A próba előtt magának állította össze a frissítő csomagjait, amelyeket negyven percenként bottal nyújtottak be neki a kísérőhajóról a segítői. Nyílt vízi úszás közben ugyanis a rajt-cél között nincs megállás. 

Az egyik fajta csomagba izotóniás italt és energiazselét, a másikba forró teát csomagoltam 

– mondta el.

Extrém kitartás: Pataki András hatalmas hullámokkal és erős áramlatokkal birkózott a Puck-öböl 16 fokos vizében. Fotó: Extreme Baltic Challenge

Úszás közben medúzák kísérték egy darabon. A hetedik óra után András mindkét karja és lába begörcsölt, teljes testében remegett már. 

Volt néhány kemény holtpontom közben. A kísérők biztattak, hogy már csak két kilométer van hátra, az lendített át. Aztán egyszer csak lenéztem, és megláttam az alját. Az nagyon jó érzés volt 

– mesélte.  

Balatontól az Atlanti-óceánig, és tovább

Hogy mi tartotta Andrásban a lelket a csaknem nyolcórás küzdelem során? 

A Balaton és a Wörthi-tó átúszásánál is látszódik a part, így végig van viszonyítási pont az úszó számára. A maratoni úszásnál viszont órákon át az egyetlen fix pont a kísérőhajó. De az a munka, amit az edzésbe beletesz az ember, átlendíti a nehézségeken. Hálás vagyok az edzőimnek, Szekszárdi Miklósnak, Bartó Dávidnak és Molnár Tamásnak. Egyik karcsapás következett a másik után. Ha elkezdtem volna azon agyalni, hogy mennyire hideg a víz, milyen hatalmasak a hullámok, mennyire messze a part és a cél, abban a pillanatban vége lett volna 

– adta meg a választ Pataki András.

Az Atlanti-óceánt célzó felkészülés következő állomása, hogy 15 vagy annál kevesebb Celsius-fokos vízben ússzon 17 kilométert. Ezt tavasszal fogja tervei szerint Pozsony mellett teljesíteni. Addig is a szegedi uszoda mellett zömmel a Balatonban fog edzeni, ahol sok helyi már jól ismeri: az egyik siófoki bisztróban például minden úszása után meghívják egy kávéra. A La Manche-csatorna átúszására jövő augusztusra kapott időablakot. Aztán tervei szerint sorra meghódítja az Ocean's Seven további hat szorosát. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu