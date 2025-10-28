Pataki András a La Manche-csatorna meghódítására készül: edzésként a 16 fokos Balti-tengerben úszott nyolc órát

– Nem vagyok profi sportoló – szögezte le beszélgetésünk legelején Pataki András, aki szeptember 20-án átúszta Lengyelországban a Gdanski-öböl nyugati ágát, a 18 kilométeres Puck-öblöt. Az algyői villamosmérnök 16 Celsius-fokos tengervízben neoprén ruha és segédeszköz nélkül, erős hullámzásban teljesítette a megmérettetést, amely csupán edzés volt a legfőbb kihívás megvalósításához, ugyanis már benevezett a 2026-os La Manche-csatorna átúszásra.

Pataki András néhány éve még túlsúllyal küzdött, mára nyílt vízi hőssé vált. Fotó: Extreme Baltic Challenge

Életmódváltás sodorta a tengerre Pataki Andrást

András mindössze négy évvel ezelőtt kezdett el rendszeresen mozogni.

Negyven kilogramm plusz volt rajtam. 2021-ben már éreztem az ebből adódó egészségügyi problémákat, enni viszont szeretek, úgyhogy futni és kondizni kezdtem. Aztán jött a késztetés, hogy legyen valami célom is a mozgással. A Balaton-átúszások egy idő után táv szempontjából rövidnek bizonyultak. Két éve úszom edzővel, ő vetette fel, hogy létezik az Ocean's Seven kihívás, azaz a hét óceáni szoros átúszása

– idézte fel, hogyan kezdődött az emberpróbáló kaland.

Tavaly a Wörthi-tó átúszásával kezdte a felkészülést, idén pedig a lengyelországi Puck-öböllel folytatta. Az osztrák édes vizű és viszonylag védett tó után óriási váltás volt a sós vízi, hevesen hullámzó, áramlásokkal spékelt kihívás. Ráadásul több váratlan meglepetés is érte Andrást, amelyek miatt többszörösen újra kellett terveznie.

Semmi sem alakult a tervek szerint, mégsem adta fel

Fontos tudni, hogy a „solo” maratoni úszások egyénileg történnek. Minden úszót hajóval kísérnek a szervezők. A nevezés után a próbázók egy időablakot kapnak, amelyen belül az időjáráson múlik, hogy konkrétan melyik napon teljesíthetik a maratoni úszást.

András rajtját az időjárás-előrejelzések miatt az utolsó pillanatban egy héttel korábbra hozta az Extreme Baltic Challenge szervezőcsapata.

Szeptember 18-án tudtam meg, hogy 20-án kell úsznom. Munkából indultam Lengyelországba, levezettem ezer kilométert, a szállodai foglalásnál elrontották a kódomat, úgyhogy a tengerparton, a kocsiban aludtam két órát, aztán gyors bemelegítés után, reggel hatkor már rajtoltam

– mesélte a váratlan bökkenőket.