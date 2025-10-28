47 perce
Pataki András a La Manche-csatorna meghódítására készül: edzésként a 16 fokos Balti-tengerben úszott nyolc órát
Néhány éve még túlsúllyal küzdött, ma már tengereket hódít. Az akarat, a kitartás és a bátorság diadala Pataki András története. Az algyői mérnök 16 fokos vízben, neoprén nélkül, heves hullámzásban úszta át a lengyel Puck-öblöt szeptember végén. Ám ez még csak a bemelegítés volt: a La Manche-csatorna átúszására készül.
– Nem vagyok profi sportoló – szögezte le beszélgetésünk legelején Pataki András, aki szeptember 20-án átúszta Lengyelországban a Gdanski-öböl nyugati ágát, a 18 kilométeres Puck-öblöt. Az algyői villamosmérnök 16 Celsius-fokos tengervízben neoprén ruha és segédeszköz nélkül, erős hullámzásban teljesítette a megmérettetést, amely csupán edzés volt a legfőbb kihívás megvalósításához, ugyanis már benevezett a 2026-os La Manche-csatorna átúszásra.
Életmódváltás sodorta a tengerre Pataki Andrást
András mindössze négy évvel ezelőtt kezdett el rendszeresen mozogni.
Negyven kilogramm plusz volt rajtam. 2021-ben már éreztem az ebből adódó egészségügyi problémákat, enni viszont szeretek, úgyhogy futni és kondizni kezdtem. Aztán jött a késztetés, hogy legyen valami célom is a mozgással. A Balaton-átúszások egy idő után táv szempontjából rövidnek bizonyultak. Két éve úszom edzővel, ő vetette fel, hogy létezik az Ocean's Seven kihívás, azaz a hét óceáni szoros átúszása
– idézte fel, hogyan kezdődött az emberpróbáló kaland.
Tavaly a Wörthi-tó átúszásával kezdte a felkészülést, idén pedig a lengyelországi Puck-öböllel folytatta. Az osztrák édes vizű és viszonylag védett tó után óriási váltás volt a sós vízi, hevesen hullámzó, áramlásokkal spékelt kihívás. Ráadásul több váratlan meglepetés is érte Andrást, amelyek miatt többszörösen újra kellett terveznie.
Semmi sem alakult a tervek szerint, mégsem adta fel
Fontos tudni, hogy a „solo” maratoni úszások egyénileg történnek. Minden úszót hajóval kísérnek a szervezők. A nevezés után a próbázók egy időablakot kapnak, amelyen belül az időjáráson múlik, hogy konkrétan melyik napon teljesíthetik a maratoni úszást.
András rajtját az időjárás-előrejelzések miatt az utolsó pillanatban egy héttel korábbra hozta az Extreme Baltic Challenge szervezőcsapata.
Szeptember 18-án tudtam meg, hogy 20-án kell úsznom. Munkából indultam Lengyelországba, levezettem ezer kilométert, a szállodai foglalásnál elrontották a kódomat, úgyhogy a tengerparton, a kocsiban aludtam két órát, aztán gyors bemelegítés után, reggel hatkor már rajtoltam
– mesélte a váratlan bökkenőket.
A 18 kilométeres, nyílt vízi távot 7 óra 51 perc alatt teljesítette a 16 fokos vízben. A szervező csapat arra számított, hogy a tenger sima, a hullámzás enyhe lesz, de a valóság végül rácáfolt az előrejelzésekre.
Néhány óra elteltével már nagyon dobáltak a hullámok, 5-6 méterrel is arrébb raktak hirtelen, a hajót is keresztbe fordítgatták. Ilyen körülmények között gyorsan rádöbben az ember, hogy milyen picik is vagyunk a természetben, de éppen a változó körülmények miatt annyira izgalmas a nyílt vízi úszás. Ráadásul a táv vége felé egy katonai létesítmény van a parton. Figyelmeztettek, hogy a katonai kikötő területére semmiképp sem úszhatok be, mert az nagyon veszélyes. Utólag láttam a képeken, hogy a táv végén körülbelül 150 méteres távolságban kísért a parti őrség
– mesélte András.
A kitartás diadala: 16 fok, görcs, medúzák
A hagyományos nyílt vízi úszók nem használnak neoprén ruhát, gyapjúviasszal kenik be magukat, hogy védekezzenek a hideg ellen. A hajón lévő kísérők síruhát viseltek, míg András fürdőnadrágban és úszósapkában küzdött az elemekkel.
Addig nincs gond, míg a fej nem fázik
– jegyezte meg mosolyogva.
A próba előtt magának állította össze a frissítő csomagjait, amelyeket negyven percenként bottal nyújtottak be neki a kísérőhajóról a segítői. Nyílt vízi úszás közben ugyanis a rajt-cél között nincs megállás.
Az egyik fajta csomagba izotóniás italt és energiazselét, a másikba forró teát csomagoltam
– mondta el.
Úszás közben medúzák kísérték egy darabon. A hetedik óra után András mindkét karja és lába begörcsölt, teljes testében remegett már.
Volt néhány kemény holtpontom közben. A kísérők biztattak, hogy már csak két kilométer van hátra, az lendített át. Aztán egyszer csak lenéztem, és megláttam az alját. Az nagyon jó érzés volt
– mesélte.
Balatontól az Atlanti-óceánig, és tovább
Hogy mi tartotta Andrásban a lelket a csaknem nyolcórás küzdelem során?
A Balaton és a Wörthi-tó átúszásánál is látszódik a part, így végig van viszonyítási pont az úszó számára. A maratoni úszásnál viszont órákon át az egyetlen fix pont a kísérőhajó. De az a munka, amit az edzésbe beletesz az ember, átlendíti a nehézségeken. Hálás vagyok az edzőimnek, Szekszárdi Miklósnak, Bartó Dávidnak és Molnár Tamásnak. Egyik karcsapás következett a másik után. Ha elkezdtem volna azon agyalni, hogy mennyire hideg a víz, milyen hatalmasak a hullámok, mennyire messze a part és a cél, abban a pillanatban vége lett volna
– adta meg a választ Pataki András.
Az Atlanti-óceánt célzó felkészülés következő állomása, hogy 15 vagy annál kevesebb Celsius-fokos vízben ússzon 17 kilométert. Ezt tavasszal fogja tervei szerint Pozsony mellett teljesíteni. Addig is a szegedi uszoda mellett zömmel a Balatonban fog edzeni, ahol sok helyi már jól ismeri: az egyik siófoki bisztróban például minden úszása után meghívják egy kávéra. A La Manche-csatorna átúszására jövő augusztusra kapott időablakot. Aztán tervei szerint sorra meghódítja az Ocean's Seven további hat szorosát.
