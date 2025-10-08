Ezzel a módszerrel végleg megszabadulhatsz a poloskáktól! Szakember árulta el, mi a titok

október 8., szerda

Az ősz beköszöntével egyre több lakásban jelennek meg a hírhedt büdös poloskák. Csendben osonnak be az ablakon, elrejtőznek a függöny mögött, majd kellemetlen meglepetést hagynak maguk után. Így vehetjük fel a harcot az őszi poloskainvázió ellen.

Kis Zoltán

A nappalok és az éjszakák egyre hűvösebbek, és sok háztartásban ismét megjelenik a jól ismert hívatlan vendég: a poloska. Ezek az apró, de annál bosszantóbb rovarok ebben az időszakban tömegesen keresnek menedéket a hidegre forduló időjárás elől. Miért ekkora probléma, és mit tehetünk ellenük? Szakértők válaszolnak.

Poloska egy zöld falevélen
Az ősz beköszöntével egyre több lakásban jelennek meg a hírhedt büdös poloskák. Illusztráció: Shutterstock

A poloska nem egészségügyi kártevő, így aggodalomra semmi ok 

– A poloska nem tartozik az egészségügyi kártevők közé, szemben a legveszélyesebb vérszívó ízeltlábúakkal, mint a tetű, a bolha vagy a kullancs. Őket követik a rágcsálók: egerek, patkányok, vándorpatkányok – mondta Dobó László, a Kár-Nix Bt. szakembere.

Hozzátette, hogy az elmúlt 15–20 évben az ágyi poloska jelenti az egyik legnagyobb fenyegetést, mivel nagyszerűen tud alkalmazkodni az ember megváltozott életmódjához.
Az egészségügyi kártevőkkel szemben a mezei poloska sokkal inkább a mezőgazdaságra jelent veszélyt – semmi okunk tehát az aggodalomra.

– A poloska egy mezőgazdasági kártevő, amely a levelek nedvtartalmát szívogatja. Ez a rovar teljesen ártalmatlan az emberre, veszélytelen, és jelenléte nem egyenértékű az ágyi poloska okozta problémákkal. Nem kell megriadni tőlük, legfeljebb vizuális vagy egyéb kellemetlenséget okoznak – magyarázta Dobó László.

A poloska elleni védelem többféle lehet 

A poloskák elleni védekezésnek több hatékony módszere is van. Szakértők segítettek abban, hogyan érdemes kialakítani a leghatékonyabb stratégiát.

Dobó László a Kár-Nix Bt rovat- és kártevőirtó vállalat szakember elmondta, hogy a mezei poloska esetében az egészségügyi kártevők ellen használatos szerek nem hatékonyak. Kiemelte, hogy inkább a mechanikai módszereket javasolná. Használhatunk szúnyoghálót a poloskák elleni küzdelemben és érdemes olyankor szellőztetni, amikor fényszegényebb időszak van. 

Sipos József növényorvos szerint nagyban megkönnyíthetjük a dolgunk, ha eltávolítjuk a kertből a lehullott növényi részeket, amely kiváló telelőhelyet biztosítanak számukra. Hosszabb távú eredmények esetében érdemes olyan növényeket ültetni a kertbe, amelyek távol tartják őket. 

Szakemberünk az alábbi növényeket javasolta

  • menta
  • macskamenta
  • fokhagyma
  • mezei mimóza 

– Már most sem késő sárga, ragacsos lapokat kihelyezni, amelyek hatékonyan begyűjtik a kellemetlen betolakodókat. Bár a poloskákat teljesen eltüntetni nem lehet, a tudatos megelőzés és a természetes riasztómódszerek segítségével mérsékelhetjük a jelenlétüket – mondta a növényorvos.

