Ezzel a módszerrel végleg megszabadulhatsz a poloskáktól! Szakember árulta el, mi a titok

A nappalok és az éjszakák egyre hűvösebbek, és sok háztartásban ismét megjelenik a jól ismert hívatlan vendég: a poloska. Ezek az apró, de annál bosszantóbb rovarok ebben az időszakban tömegesen keresnek menedéket a hidegre forduló időjárás elől. Miért ekkora probléma, és mit tehetünk ellenük? Szakértők válaszolnak.

Az ősz beköszöntével egyre több lakásban jelennek meg a hírhedt büdös poloskák. Illusztráció: Shutterstock

A poloska nem egészségügyi kártevő, így aggodalomra semmi ok

– A poloska nem tartozik az egészségügyi kártevők közé, szemben a legveszélyesebb vérszívó ízeltlábúakkal, mint a tetű, a bolha vagy a kullancs. Őket követik a rágcsálók: egerek, patkányok, vándorpatkányok – mondta Dobó László, a Kár-Nix Bt. szakembere.

Hozzátette, hogy az elmúlt 15–20 évben az ágyi poloska jelenti az egyik legnagyobb fenyegetést, mivel nagyszerűen tud alkalmazkodni az ember megváltozott életmódjához.

Az egészségügyi kártevőkkel szemben a mezei poloska sokkal inkább a mezőgazdaságra jelent veszélyt – semmi okunk tehát az aggodalomra.

– A poloska egy mezőgazdasági kártevő, amely a levelek nedvtartalmát szívogatja. Ez a rovar teljesen ártalmatlan az emberre, veszélytelen, és jelenléte nem egyenértékű az ágyi poloska okozta problémákkal. Nem kell megriadni tőlük, legfeljebb vizuális vagy egyéb kellemetlenséget okoznak – magyarázta Dobó László.

A poloska elleni védelem többféle lehet

A poloskák elleni védekezésnek több hatékony módszere is van. Szakértők segítettek abban, hogyan érdemes kialakítani a leghatékonyabb stratégiát.

Dobó László a Kár-Nix Bt rovat- és kártevőirtó vállalat szakember elmondta, hogy a mezei poloska esetében az egészségügyi kártevők ellen használatos szerek nem hatékonyak. Kiemelte, hogy inkább a mechanikai módszereket javasolná. Használhatunk szúnyoghálót a poloskák elleni küzdelemben és érdemes olyankor szellőztetni, amikor fényszegényebb időszak van.

Sipos József növényorvos szerint nagyban megkönnyíthetjük a dolgunk, ha eltávolítjuk a kertből a lehullott növényi részeket, amely kiváló telelőhelyet biztosítanak számukra. Hosszabb távú eredmények esetében érdemes olyan növényeket ültetni a kertbe, amelyek távol tartják őket.