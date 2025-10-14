Ilyen tárgyak néhány évtizede még minden otthonban előfordultak, ma már csak múzeumban látjuk őket – galériával, videóval

Az idősebbekben minden, a retró múzeumban kiállított tárgy emléket idézett fel, többen meséltek is ezekről a kiállítást velük együtt megnéző fiatalabb családtagjaiknak.

A vásárhelyi retró múzeum vasárnaponként tart nyitva. Fotó: Kovács Erika

Több ezer tárgy látható a retró múzeumban

– Nem számoltuk össze, mennyi tárgyat állítottunk ki, több ezret – mondta a múzeum megálmodója és tulajdonosa, Konyecsni Sándor. Van itt minden, a tűzőgéptől kezdve a gyerekjátékokig, a magnóktól a videójátékokig, az öreg autóktól az ugyancsak koros biciklikig. Aki ellátogat a Lázár utca 7. szám alá, nem csalódik. Olyan gyűjteményt lát, ami párját ritkítja.

– Ott tartunk, hogy a kiállítóhelyünk megtelt, pedig sok mindent tudnánk még bemutatni – mondta a tulajdonos.

Negyven éve nyitották a használtcikk üzletet

Konyecsni Sándor családja negyven évvel ezelőtt, 1985-ben nyitott használtcikk üzletet, Hódmezővásárhelyen. Ez az üzlet a Robinson, ami ma is működik.

– Az első tíz évben nem nagyon mentettünk ki semmit, mert kellett az üzlet forgalmához. De menet közben rájöttünk, hogy sok olyan dolgot hoznak be hozzánk, amiket meg kellene őrizni az utókornak. Először az volt a tervünk, jó másfél évtizeddel ezelőtt, hogy ezekből a megmentett tárgyakból a Rapcsák utcán lévő üzletünknél hozunk létre egy 50-60 négyzetméteres kiállítást. De már akkor sem fértünk volna ott el. A Lázár utcai ingatlant 2018-ban vásároltam meg, 2020-ban kezdtünk hozzá a múzeummá alakításhoz, amiben öt év munka fekszik – mondta Konyecsni Sándor.