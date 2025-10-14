1 órája
Ilyen tárgyak néhány évtizede még minden otthonban előfordultak, ma már csak múzeumban látjuk őket – galériával, videóval
Retró magánmúzeum nyílt Hódmezővásárhelyen, a Lázár utcában. Konyecsni Sándor ezzel több évtizedes álmát valósította meg. Annyi tárgy látható itt, hogy össze sem lehet számolni. A vasárnaponként nyitva tartó retró múzeum látogatói hosszasan elidőztek a tárgyak előtt, amikből esetleg még nekik is volt otthon, vagy legalább a nagyszülőknél láttak olyat, például kazettás magnót.
Az idősebbekben minden, a retró múzeumban kiállított tárgy emléket idézett fel, többen meséltek is ezekről a kiállítást velük együtt megnéző fiatalabb családtagjaiknak.
Több ezer tárgy látható a retró múzeumban
– Nem számoltuk össze, mennyi tárgyat állítottunk ki, több ezret – mondta a múzeum megálmodója és tulajdonosa, Konyecsni Sándor. Van itt minden, a tűzőgéptől kezdve a gyerekjátékokig, a magnóktól a videójátékokig, az öreg autóktól az ugyancsak koros biciklikig. Aki ellátogat a Lázár utca 7. szám alá, nem csalódik. Olyan gyűjteményt lát, ami párját ritkítja.
– Ott tartunk, hogy a kiállítóhelyünk megtelt, pedig sok mindent tudnánk még bemutatni – mondta a tulajdonos.
Negyven éve nyitották a használtcikk üzletet
Konyecsni Sándor családja negyven évvel ezelőtt, 1985-ben nyitott használtcikk üzletet, Hódmezővásárhelyen. Ez az üzlet a Robinson, ami ma is működik.
– Az első tíz évben nem nagyon mentettünk ki semmit, mert kellett az üzlet forgalmához. De menet közben rájöttünk, hogy sok olyan dolgot hoznak be hozzánk, amiket meg kellene őrizni az utókornak. Először az volt a tervünk, jó másfél évtizeddel ezelőtt, hogy ezekből a megmentett tárgyakból a Rapcsák utcán lévő üzletünknél hozunk létre egy 50-60 négyzetméteres kiállítást. De már akkor sem fértünk volna ott el. A Lázár utcai ingatlant 2018-ban vásároltam meg, 2020-ban kezdtünk hozzá a múzeummá alakításhoz, amiben öt év munka fekszik – mondta Konyecsni Sándor.
Már a szárazkapuban is érdekességek várják a vasárnaponként nyitva tartó retró múzeum látogatóit. Egy gyönyörű gramofon és két hajdani babakocsi. Az egyikben a ’60-as évek elején tologatták a kisbabákat, a másik pedig 100 évnél is idősebb.
A retró múzeumban a látogatókat táblák segítségével kalauzolják, hogy mi legyen a nézelődési irány. Láthatunk ott régi rádiókat, orsós- és kazettás magnókat, képcsöves tévéket, videómagnókat, autórádiókat, lemezjátszókat. Lemez- és kazettagyűjteményben is gyönyörködhetnek az érdeklődők. Festmények, porcelán étkészletek, nippek sorakoznak az egyik emeleti helyiségben. Harmóniumok, orgonák, szaxofonok, tangóharmonikák és más hangszerek láthatók egy másik helyiségben. De légpuskából sincs hiány. És akkor még nem beszéltünk a régi autókról, motorokról, kerékpárokról és sok minden másról.
Emlékeket idéznek a kiállított tárgyak
A látogatók elidőztek az egyes tárgyak előtt. Az idősebbek, több esetben is láttuk, rámutattak valamire, hogy „Ilyen még nekünk is volt!” Egy apuka lelkesen mesélte a kamaszkorú fiának, hogy hogyan lehetett a kazetta szalagját ceruzával visszatekerni, ha bekapta a magnó. A fiú arcán látszott, hogy nem igazán érti, miről is beszélt az apukája.
– Sokakban idéznek fel emlékeket ezek a tárgyak. A múlt héten jött egy hölgy, aki elsírta magát, amikor meglátott egy olyan motort, amit 1970-ben vett magának – említette meg a tulajdonos, aki megemlítette, látható a kiállításon egy orsós videómagnó is, amit az idősebbek közül sem sokan ismerhetnek. Az egykori mindszenti mozigép sem a szemétben végezte, megmentették az utókornak és most megtekinthető a Robinson Retro 40 kiállítóhelyen.
– Nagyon sok tárgyra úgy tettünk szert, hogy behozták eladni, másokat pedig ezzel a mondattal hagytak ott nálunk: „Ha nem kell, akkor kihajítom!”. Ezek a tárgyak a mi felfogásunk szerint kincsnek számítanak – mondta Konyecsni Sándor.
