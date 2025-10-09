1 órája
Kilencezer kilométert tett meg ez a szegedi rönkház és most akár az öné is lehet – nézze meg belülről!
Eladóvá vált Szeged legegyedibb ingatlana. A Lövölde utcai rönkházat orosz szakemberek építették a tajgán nőtt fák kerek törzsdarabjaiból. A tulajdonos megmutatta nekünk, milyen az az otthon, amelynek minden szeglete természetes alapanyagból készült.
Szegeden ez idáig mindössze egyetlen rönkház épült. A különleges építészeti megoldás meglehetősen szokatlan itt, az Alföldön, hiszen elsősorban a hegyvidéki tájakon látni ilyen lakóingatlanokat, de még ott is ritkaságszámba megy. A Lövölde utcában megbújó bájos családi otthont építtetői most eladásra kínálják. Ennél egyedibb ingatlan most nincs a piacon.
9 ezer kilométerre kivágott fákból építették orosz szakemberek a szegedi rönkházat
Már beárazni is nagyon nehéz volt, hiszen releváns értékbecslést sem tudtak rá készíteni. A felhasznált faanyag értéke ugyanis nem érvényesíthető az árban
– magyarázta Stefán Barbara ingatlanreferens.
Márpedig az is hatalmas érték, sőt érdekesség, hiszen a ház minden egyes elemét a kilencezer kilométerre lévő tajgáról származó fák alkotják, amelyeket egy szentpétervári cég faragott meg és épített össze.
Már régóta vágyam volt egy rönkház, így alaposan utánanéztem, hogyan valósíthatnám meg Szegeden ezt az elképzelésemet. De kiderült, hogy minőségi rönkházat csak az oroszok és a kanadaiak tudnak építeni
– mesélte lapunknak Kócsó Zoltán tulajdonos.
A szentpétervári céget bízta meg a kivitelezéssel, saját tervei alapján. A házat kint elkészítették, majd szétszedték, és a 28–52 centiméter átmérőjű rönköket beszámozva kamionra rakták. Szegeden pedig – mint egy LEGO-projektet – ismét összerakták a számozott útmutató alapján.
Természetes, egészséges közeg
A ház száz százalékban természetes közeg, egyedül a járólapok nincsenek fából
– mutatott körbe a tulajdonos. Az ingatlanon látszik, hogy minden sarka pontosan meg van tervezve: még a villanykapcsolók is fából készültek, a nyílászárók pedig borovi fenyőből. A konyha és a fürdőszoba is ehhez a hangulathoz igazodik: antikolt rézcsaptelepek és a falusias hangulatot visszaadó burkolatok díszítik ezeket a helyiségeket is.
A ház melegéről egy központi cserépkályha gondoskodik, a padlófűtést szinte teljesen feleslegessé téve. Hasznos alapterülete 180 négyzetméter, hat szobája van és egy, jelenleg könyvtárként hasznosított galériája.
Amikor ideköltöztünk, a fiam asztmás volt, ez azonban másfél év alatt teljesen elmúlt. Itt ugyanis nincs festék, mész, cement vagy szigetelőanyag, ami allergizálhatna
– beszélt a ház előnyeiről a tulajdonos.
Hozzátette: a rezsije is alacsonyabb, mint egy panellakásé, hiszen a fa kiváló hőszigetelő, vagyis nyáron a hűvöset, télen a meleget tartja bent – tapasztalatai szerint jobban, mint egy téglaház.
Egyedi életstílust lehet vele megvenni
Kócsó Zoltán úgy fogalmazott, a rönkházakkal kapcsolatban sok téves információ kering.
Mivel a rönkök többszörösen át vannak itatva tűzálló, valamint gomba- és rovarellenes szerekkel, nem veszélyesek és nem fenyegeti őket az enyészet sem. Nem is kell velük gyakran foglalkozni, mindössze 7–8 évente kell átkenni a külsejüket vizes bázisú lazúrral, hogy az időjárásnak ellenálló maradjon
– sorolta.
9 ezer kilométerre kivágott fákból építették orosz szakemberek a szegedi rönkházatFotók: Karnok Csaba
A szegedi rönkház bejárata egy székelykapu, hátul pedig egy sűrű kert gondoskodik a természetközeliség élményéről. Tartozik hozzá egy fedett kerti konyha és egy melléképület is.
Azt gondolom, ez egy olyan ház az eladó ingatlanok sorában, amely „egyvevős”: valaki bele fog szeretni, és elviszi. Ez ugyanis nemcsak egy ház, hanem egy teljesen egyedi életstílus is, amelyhez fogható nincs másik a városban
– fogalmazott Stefán Barbara.
