Veszélyben a több száz éves, legendás Rúzsa-fa – mi lesz a sorsa?

Ásotthalom egyik legismertebb természeti kincse, a több száz éves Rúzsa-fa mostanra aggasztó állapotba került. A helyiek szerint a hatalmas tölgy „csúnyán néz ki”, ám Bánhidy Zoltán, az ásotthalmi tanulmányi erdő nagy ismerője, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára óvatosságra int. Mint mondta, nem lehet egyértelműen kimondani, hogy kiszáradt. – Nem biztos, hogy kiszáradt. A fák szoktak olyat csinálni, hogy leáll a vegetáció. Nem lehet pálcát törni felette, ne temessük még a Rúzsa-fát. Tavasszal derül ki, hogy kihajt-e – mondta.

A legendás Rúzsa-fa Ásotthalmon, amelynek sorsát a szárazság és a Homokhátság változó klímája határozza meg. Fotó: Bánhidy Zoltán

Rúzsa-fa: egy famatuzsálem és egy betyár legendája

A Rúzsa-fa – amelyet a néphagyomány Rózsa- vagy Rúzsafa néven is emleget – nem csupán méreteivel, hanem történeteivel is kiemelkedik a térségben. A több mint kétszáz éves tölgy törzskörfogata meghaladja az öt métert, és évtizedek óta a Homokhátság egyik legszebb természeti szimbólumának számít. Nevét és hírnevét a betyárvilág nagy alakjához, Rózsa Sándorhoz kötik. A monda szerint a hírhedt betyár többször is megpihent a fa árnyékában, sőt üldözői elől is ide menekült. Egy történet úgy szól, hogy a fa ágai közé kapaszkodva rejtőzött el, miközben lova üres nyereggel vágtatott tovább, rászedve a pandúrokat. A legenda így fonódott össze a fa biológiai értékével, amelyet a mai napig a Bedő Albert Erdészeti Technikum tanulmányi erdejének részeként őriznek.

Szárazság szorításában a Homokhátság

A Rúzsa-fa sorsát azonban nem lehet elválasztani a térség egészétől. A Homokhátság az utóbbi években az aszály egyik legsúlyosabban érintett vidéke lett. A mérések szerint a talajnedvesség drasztikusan csökkent, és a felső rétegek akár egy méteres mélységben is porszárazak. Ez nemcsak a matuzsálemeket, de az erdőfelújításokat is súlyosan érinti: Ásotthalmon az idei ültetett fák 50–90 százaléka elpusztult a szárazság miatt. A helyzet azért is különösen aggasztó, mert ha a fák nem tudják megkötni a talajt, visszatérhet a futóhomok.

Új megoldásokat keresnek

A hagyományos erdőtelepítések egyre kevésbé tűnnek járható útnak. Erdőmérnökök és kutatók inkább természetközelibb alternatívákat javasolnak: őshonos fűfajok telepítését, gyepesítést vagy extenzív legeltetést. A Rúzsa-fa állapota így egyszerre szimbolizál egy konkrét helyi aggodalmat és egy tágabb, klímaváltozással összefüggő válságot. Ha tavasszal újra kihajt, az reményt adhat arra, hogy a Homokhátság legendás famatuzsáleme még sokáig állhat. Ha viszont valóban kiszáradt, az a térség egészének sebezhetőségére hívja fel a figyelmet.