Sárkányok és várak nyomában, kincskereső túra az ásotthalmi erdőben – galériával
Királykisasszonyok és lovagok lepték el péntek délután az ásotthalmi tanulmányi erdőt. A sárkányok és várak kincskereső túrán gyerekek és szülők egyaránt részt vettek a kalandban. A természetismeret és a játékos tanulás különleges élménnyé vált mindenki számára.
Királykisasszonyok és lovagok népesítették be az ásotthalmi erdészeti iskola tanulmányi erdejét péntek délután sárkányok és várak nyomában. Az ásotthalmi önkormányzat szervezett kalandtúrát gyereknek Bánhidy Zoltán, az erdészeti iskola pedagógusának segítségével és vezetésével.
Sárkányok és várak nyomában az ásotthalmi erdőben
A Sárkányok és várak kincskereső túra a Bűbáj Birtokról indult és a tanulmányi erdőben vezetett végig egy izgalmas, majdnem öt kilométeres útvonalon. Bánhidy Zoltán a gyerekek és szüleik szórakoztatásáról is gondoskodott, beszélt az iskola történetéről, a képzésekről, az éghajlatváltozás hatásairól, amelyek kézzelfoghatóak az erdőben.
Kaland, tanulás és természet egyben
De nem csak a klímaváltozásról, hanem a migráció és az állatvilág kapcsolatáról is érdekességeket tudhattak meg a résztvevők. A migránsok által hátrahagyott hálózsákok tölteléke, miután széthullik a madarak odúiban köt ki, fészket építenek belőle, hiszen jól tartja a meleget.
Kincskeresés és sárkányharc a gyerekekkel
A gyerekekre végig kalandos feladatok vártak: cintányér után kutattak az avarban, majd feketedióval célba dobtak, várat és sárkányfészket kerestek, majd meg is küzdöttek a félelmetes sárkánnyal. A résztvevők különböző feladatokat oldottak meg, miközben a mesék birodalmát idéző állomásokon haladtak végig.
