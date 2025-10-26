Sárkányok és várak nyomában, kincskereső túra az ásotthalmi erdőben – galériával

Királykisasszonyok és lovagok népesítették be az ásotthalmi erdészeti iskola tanulmányi erdejét péntek délután sárkányok és várak nyomában. Az ásotthalmi önkormányzat szervezett kalandtúrát gyereknek Bánhidy Zoltán, az erdészeti iskola pedagógusának segítségével és vezetésével.

Sárkányok és várak kincskereső túra Ásotthalmon az erdészeti iskola tanulmányi erdejében. Fotó: Arany T. János

Sárkányok és várak nyomában az ásotthalmi erdőben

A Sárkányok és várak kincskereső túra a Bűbáj Birtokról indult és a tanulmányi erdőben vezetett végig egy izgalmas, majdnem öt kilométeres útvonalon. Bánhidy Zoltán a gyerekek és szüleik szórakoztatásáról is gondoskodott, beszélt az iskola történetéről, a képzésekről, az éghajlatváltozás hatásairól, amelyek kézzelfoghatóak az erdőben.

Kaland, tanulás és természet egyben

De nem csak a klímaváltozásról, hanem a migráció és az állatvilág kapcsolatáról is érdekességeket tudhattak meg a résztvevők. A migránsok által hátrahagyott hálózsákok tölteléke, miután széthullik a madarak odúiban köt ki, fészket építenek belőle, hiszen jól tartja a meleget.