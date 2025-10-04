Utánajártunk, mennyibe kerülnek most a savanyúságok alapanyagai a Mars téri piacon – galériával, videóval

Örök divat, a savanyítás évszázadok óta élő hagyomány. Nagyanyáink számára a hideg idő egyet jelentett a befőzéssel és a raktározással. Paprika, uborka, káposzta vagy hagyma – mindegyik előbb a befőttesüvegekben, majd aztán a kamra polcain végzik. Szegeden sem halt ki ez szokás, a Mars téri piacon kupacban állnak a savanyításra való zöldségek.

A savanyításra való zöldségek széles választéka fogadott bennünket a Mars téri piacon. Fotó: Gémes Sándor.

Ennyibe kerülnek a savanyításra való zöldségek a Mars téri piacon

A Mars téri piacon most bőséges a kínálat. A káposzta kilogrammonkénti ára 700 forint, a lila káposzta pedig 10 forinttal olcsóbb. A cseresznyepaprika 1200 forintba kerül. A karfiol ára 490 és 590 forint körül mozog. A választék szinte végtelen, mindenki találhat fogára valót.

A szegedi piac egyik árusa lapunknak elmondta, hogy sokan viszik a savanyítani való zöldségeket, hiszen erre most van a legalkalmasabb időszak. Elárulták azt is, hogy az egyik legnépszerűbb savanyúság a káposztával töltött paprika. Legyen szó édes, piros, fehér vagy sárga fajtáról, a töltött változat még mindig hódít. A bocskor paprika és az 1950 forintért mért kápia paprika pedig azok kedvence, akik a karakteresebb, intenzívebb ízeket keresik.

Az árusok szerint a csalamádé pedig egy igazi jolly joker, amely hagyományosan a paprika, hagyma, káposzta és uborka ízletes keveréke, amely minden főételt jól kiegészít és feldob.