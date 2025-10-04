12 órája
Utánajártunk, mennyibe kerülnek most a savanyúságok alapanyagai a Mars téri piacon – galériával, videóval
A savanyítás nem csupán hagyomány, hanem igazi őszi rituálé, amely Szegeden sem merült feledésbe. A Mars téri piacon most kupacokban állnak a káposzták, paprikák és karfiolok, hiszen elérkezett a befőzés szezonja. Megnéztük, mennyibe kerülnek a savanyításra való zöldségek.
Örök divat, a savanyítás évszázadok óta élő hagyomány. Nagyanyáink számára a hideg idő egyet jelentett a befőzéssel és a raktározással. Paprika, uborka, káposzta vagy hagyma – mindegyik előbb a befőttesüvegekben, majd aztán a kamra polcain végzik. Szegeden sem halt ki ez szokás, a Mars téri piacon kupacban állnak a savanyításra való zöldségek.
Ennyibe kerülnek a savanyításra való zöldségek a Mars téri piacon
A Mars téri piacon most bőséges a kínálat. A káposzta kilogrammonkénti ára 700 forint, a lila káposzta pedig 10 forinttal olcsóbb. A cseresznyepaprika 1200 forintba kerül. A karfiol ára 490 és 590 forint körül mozog. A választék szinte végtelen, mindenki találhat fogára valót.
A szegedi piac egyik árusa lapunknak elmondta, hogy sokan viszik a savanyítani való zöldségeket, hiszen erre most van a legalkalmasabb időszak. Elárulták azt is, hogy az egyik legnépszerűbb savanyúság a káposztával töltött paprika. Legyen szó édes, piros, fehér vagy sárga fajtáról, a töltött változat még mindig hódít. A bocskor paprika és az 1950 forintért mért kápia paprika pedig azok kedvence, akik a karakteresebb, intenzívebb ízeket keresik.
Az árusok szerint a csalamádé pedig egy igazi jolly joker, amely hagyományosan a paprika, hagyma, káposzta és uborka ízletes keveréke, amely minden főételt jól kiegészít és feldob.
Savanyításra való zöldségek a Mars téri piaconFotók: Gémes Sándor
Savanyítás lépésről lépésre
A befőzésnek megvannak a maga aranyszabályai, amelyek betartásával elkerülhetjük a bosszúságot és így biztosíthatjuk, hogy a kamra polcain hónapokig, sőt évekig is megőrizzék a zöldségek a zamatukat.
Az első és legfontosabb, hogy mindig a legszebb, hibátlan alapanyagot válasszuk. Egy fonnyadt vagy sérült darab könnyen tönkreteheti az egész befőttet, hiszen gyorsan elszaporodhatnak benne a gombák vagy a penész.
Az sem mindegy, hogy milyen üveget használunk. A befőttesüveg a legjobb választás, de csak akkor, ha alaposan átmostuk, fertőtlenítettük. A sikerhez hozzátartozik az is, hogy minden üveget címkézzünk fel, írjuk rá a készítés dátumát és a tartalmát. Így könnyebben eligazodunk a spájzban, és elkerülhetjük, hogy valami feledésbe merüljön.
A jó befőzés titka tehát a tisztaság, a gondosság és a türelem.
