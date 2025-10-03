október 3., péntek

Nagy buli lesz

4 órája

A „westernnagyik” is színpadra lépnek és minden táncoslábú seniort vár hétvégén az Agóra

Címkék#senior#találkozó#Szent Györgyi Albert Agóra#linedance

A hétvégén Szegeden rendezik meg az első országos Senior Linedance Találkozót a Szent-Györgyi Albert Agórában. A Senior Linedance Találkozó célja, hogy a mozgás örömét, a közösség erejét és a tánc értékeit ünnepeljék az idősebb korosztály tagjai. A háromnapos program gálával zárul majd.

Arany T. János

A hétvégén a táncé és a közösségé lesz a főszerep Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol az első országos Senior Linedance Találkozót rendezik meg. A különleges esemény célja, hogy a mozgás örömét, a közösség erejét és a tánc kulturális értékeit ünnepeljék azok, akik hisznek abban: hetvenen túl is van élet, méghozzá vidám, táncos és barátságokkal teli. 

Senior Linedance Találkozó
Senior Linedance Találkozó lesz Szegeden az Agórában, ahol a tánc és a közösség ereje hozza össze az idősebb korosztályt. Archív Fotó: Frank Yvette

Senior Linedance Találkozó Szegeden

A program változatos: linedance workshopok, előadások és közös táncórák várják a résztvevőket, a hétvége fénypontja pedig a jubileumi gálaest lesz, amely valódi közösségi ünnepként zárja majd a háromnapos rendezvényt. Szombaton 18 órától kerül sor a szegedi country-linedance-oktatás 20 éves jubileuma alkalmából rendezett táncgálára.

Hetvenen túl is aktívan

A „Westernnagyik bandáznak, mint a tinik” című írásunkban már korábban is bepillantást nyerhettek az olvasók a szegedi senior táncosok mindennapjaiba. Ebből kiderült, a klub tagjai nem csupán mozogni járnak össze, hanem baráti társaságként működnek: együtt szórakoznak, beszélgetnek, és minden találkozójukat jókedv kíséri. Molnár Tímea oktató arról mesélte, hogy a senior linedance egyfajta terápiává is vált, hiszen nemcsak a testet, hanem az elmét és a lelket is edzi. A rendezvény így nemcsak egy egyszerű tánctalálkozó, hanem egy hagyományteremtő alkalom is, amely megmutatja: a közös mozgás és a zene összekapcsolja az embereket, kortól függetlenül. 

 

