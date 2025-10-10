17 perce
Szeged táncra perdült: 170 résztvevővel zajlott a senior linedance találkozó
Igazi közösségi élményt adott az I. Országos Senior Linedance Találkozó Szegeden. A Senior Linedance nemcsak mozgás, hanem életforma is, amely testet és lelket egyaránt erősít. A háromnapos program tánccal, előadásokkal és városi flashmobokkal ünnepelte az aktivitást és az összetartozást.
Igazi közösségi ünneppé vált a közelmúltban megrendezett I. Országos Senior Linedance Találkozó, amelynek három napja alatt több mint 170 táncos mozdult együtt Szegeden.
Mi a tánc? A Senior Linedance találkozón kiderült
A rendezvényt a Táncműhely az Egészségért Egyesület szervezte, a cél egyértelmű volt: megmutatni, hogy a tánc nem csupán mozgás, hanem lelki és testi egészséget védő, közösséget építő életforma. – Sokunk számára a tánc már nemcsak hobbi, hanem életforma. A linedance egy különleges mozgásforma, amely kortól függetlenül fejleszti a testet és a lelket, ráadásul hihetetlen közösségi erőt ad – mondta Mészárosné Molnár Tímea, a Szeged Linedance Klub alapítója és klubvezetője, a rendezvény egyik főszervezője.
Fergeteges nyitóest és szakmai nap
A találkozó Senior Linedance Partyval indult, ahol a táncosok a Dokk19 Táncstúdió oktatója, Tomasievicz Orsolya, a debreceni Cactus Country Club vezetője, Kiss Richárd, valamint Mészárosné Molnár Tímea vezetésével sajátíthattak el új koreográfiákat. A következő nap a tanulásról és az egészségről szólt. A workshopokon Menyhárt Miklós a tánc és a demencia kockázatának kapcsolatát mutatta be, Letoha Tamás a mozgás élettani hatásairól tartott előadást, míg Zsilák Katalin az egészséges táplálkozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Mészárosné Molnár Tímea pedig a Senior Linedance program gyakorlati tapasztalatairól beszélt, kiemelve, hogy a tánc nemcsak fitten tart, hanem önbizalmat is ad.
Táncos városnézés és gálahangulat
– Egyre több idős ember fedezi fel újra a mozgás örömét. A linedance-ben az a csodálatos, hogy mindenki a saját tempójában fejlődhet, miközben egy befogadó, támogató közösség tagjává válik” – hangsúlyozta a klubvezető. A nap különleges színfoltja volt a táncos városnézés, amikor a résztvevők flashmobokat tartottak a Dóm téren és a Dugonics téren, meglepve a járókelőket. Este következett a táncgála, aminek egyik megható pillanata volt, amikor a szervezők Szondi Ildikót, a Közéleti Kávéház Alapítvány alapítóját köszöntötték, aki húsz éven át támogatta a Szeged Linedance közösségét.
A „westernnagyik” is színpadra lépnek és minden táncoslábú seniort vár hétvégén az Agóra
