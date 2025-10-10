október 10., péntek

Gedeon névnap

17°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Szeged táncra perdült: 170 résztvevővel zajlott a senior linedance találkozó

Címkék#senior#találkozó#linedance#Szeged

Igazi közösségi élményt adott az I. Országos Senior Linedance Találkozó Szegeden. A Senior Linedance nemcsak mozgás, hanem életforma is, amely testet és lelket egyaránt erősít. A háromnapos program tánccal, előadásokkal és városi flashmobokkal ünnepelte az aktivitást és az összetartozást.

Arany T. János

Igazi közösségi ünneppé vált a közelmúltban megrendezett I. Országos Senior Linedance Találkozó, amelynek három napja alatt több mint 170 táncos mozdult együtt Szegeden. 

Senior Linedance Szegeden
Táncosok a Senior Linedance találkozón Szegeden, ahol a mozgás és a közösség öröme került a középpontba. Fotó: Mészárosné Molnár Tímea

Mi a tánc? A Senior Linedance találkozón kiderült

A rendezvényt a Táncműhely az Egészségért Egyesület szervezte, a cél egyértelmű volt: megmutatni, hogy a tánc nem csupán mozgás, hanem lelki és testi egészséget védő, közösséget építő életforma. – Sokunk számára a tánc már nemcsak hobbi, hanem életforma. A linedance egy különleges mozgásforma, amely kortól függetlenül fejleszti a testet és a lelket, ráadásul hihetetlen közösségi erőt ad – mondta Mészárosné Molnár Tímea, a Szeged Linedance Klub alapítója és klubvezetője, a rendezvény egyik főszervezője.

Fergeteges nyitóest és szakmai nap

A találkozó Senior Linedance Partyval indult, ahol a táncosok a Dokk19 Táncstúdió oktatója, Tomasievicz Orsolya, a debreceni Cactus Country Club vezetője, Kiss Richárd, valamint Mészárosné Molnár Tímea vezetésével sajátíthattak el új koreográfiákat. A következő nap a tanulásról és az egészségről szólt. A workshopokon Menyhárt Miklós a tánc és a demencia kockázatának kapcsolatát mutatta be, Letoha Tamás a mozgás élettani hatásairól tartott előadást, míg Zsilák Katalin az egészséges táplálkozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Mészárosné Molnár Tímea pedig a Senior Linedance program gyakorlati tapasztalatairól beszélt, kiemelve, hogy a tánc nemcsak fitten tart, hanem önbizalmat is ad.

Táncos városnézés és gálahangulat

– Egyre több idős ember fedezi fel újra a mozgás örömét. A linedance-ben az a csodálatos, hogy mindenki a saját tempójában fejlődhet, miközben egy befogadó, támogató közösség tagjává válik” – hangsúlyozta a klubvezető. A nap különleges színfoltja volt a táncos városnézés, amikor a résztvevők flashmobokat tartottak a Dóm téren és a Dugonics téren, meglepve a járókelőket. Este következett a táncgála, aminek egyik megható pillanata volt, amikor a szervezők Szondi Ildikót, a Közéleti Kávéház Alapítvány alapítóját köszöntötték, aki húsz éven át támogatta a Szeged Linedance közösségét.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu