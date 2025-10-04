A jövő mesterei és szakemberei a szentesi SkillFesten próbálhatták ki magukat – galériával, videóval

A szentesi SkillFesten a HSZC tagintézményein kívül a kormányhivatal, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Neumann János Tudományegyetem, a Gál Ferenc Tudományegyetem, a Készenléti Rendőrség és a Honvédség is részt vett.

A szentesi Skillfesten szakmákkal és szakképző intézményekkel is ismerkedhettek a fiatalok. Fotó: Kovács Erika

A partnereik is jelen voltak

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum arra törekszik, hogy jó szakembereket képezzen. Ehhez az is szükséges, hogy megismertessék a fiatalokkal az intézmények kínálta lehetőségeket.

Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója megnyitóbeszédében hangsúlyozta, fontos, hogy a rendezvényen kiállítóként részt vesznek a partnereik is. Külön kiemelte az egyetemekkel való együttműködést. A HSZC az elmúlt tanévben egyetemre jelentkező diákjainak 98 százalékát felvették, ami kiemelkedő eredmény.