A jövő mesterei és szakemberei a szentesi SkillFesten próbálhatták ki magukat – galériával, videóval
Hatalmas érdeklődés kísérte szombaton Szentesen a már másodízben megrendezett SkillFestet. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) pályaorientációs fesztiváljának a Kossuth tér adott otthont. A SkillFest nemcsak a pályaválasztás előtt álló fiatalokat vonzotta, minden korosztály talált magának érdekességet.
A szentesi SkillFesten a HSZC tagintézményein kívül a kormányhivatal, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Neumann János Tudományegyetem, a Gál Ferenc Tudományegyetem, a Készenléti Rendőrség és a Honvédség is részt vett.
A partnereik is jelen voltak
A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum arra törekszik, hogy jó szakembereket képezzen. Ehhez az is szükséges, hogy megismertessék a fiatalokkal az intézmények kínálta lehetőségeket.
Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója megnyitóbeszédében hangsúlyozta, fontos, hogy a rendezvényen kiállítóként részt vesznek a partnereik is. Külön kiemelte az egyetemekkel való együttműködést. A HSZC az elmúlt tanévben egyetemre jelentkező diákjainak 98 százalékát felvették, ami kiemelkedő eredmény.
– Miért fontos ez a rendezvény? Az otthoni tapasztalatokból mindenki tudja, milyen fontosak a szakemberek, a mesterek. Ahhoz, hogy meglegyen a kellő utánpótlás, meg kell mutatnunk a jövő generációinak, hogy milyen szakmákat oktatunk az intézményeinkben. Hogy merre induljanak a fiatalok a nyolcadik osztály elvégzése után, ebben segítenünk kell a diákokat. A HSZC hét intézményében több mint ötven szakmát oktatunk. Nem egyszerű eligazodni a pályaválasztás során, ezért is nagyon fontos, hogy együttműködjünk az általános iskolákkal. A szakképzés az elmúlt években nagyon sokat változott, számos lehetőséget kínálnak a szakképző iskolák és technikumok. A diákok ösztöndíjat is kapnak – emelte ki Kincses Tímea.
Buli is volt, koncertekkel, bemutatókkal
A SkillFestre nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákokat várták, családi programot szerveztek, ahol a legkisebbektől az idősekig mindenki talált kedvére való programot. Többek között fellépett a The Windows, Bánki Beni és Dr. BRS.
Fotó: Kovács Erika