A sütőtök sütése nem is olyan bonyolult, így lesz igazán édes és krémes csemege belőle

Ahogy elérkezik az ősz, a piacokon fokozatosan megjelenik az egyik legkedveltebb szezonális csemegéje, a sütőtök. Készül belőle desszert, leves, főétel, ital, de önmagában fogyasztva is kiváló csemege. A sütőtök sütése sokkal egyszerűbb, mint az ember gondolná. A megfelelő előkészítés és a lassú, egyenletes sütés a kulcsa annak, hogy tökéletes állagú és ízű sütőtököt élvezhessük a végén. A Mindmegette segítségével most eláruljuk, hogy is készíthetjük el a tökéletes sütőtököt.

A sütőtök sütése sütőlapon, cikkekre vágva történik, így készül a tökéletes őszi finomság. Fotó: Shutterstock

A sütőtök sütése egyszerűbb, mint hinnénk

A tököt egészben is meg lehet sütni azonban időt takaríthatunk meg azzal, ha előbb félbe, aztán cikkekre vágjuk. A magokat így könnyedén ki tudjuk kaparni, amelyeket ha megsütünk, kiváló nassolnivalóként élvezhetünk egy jó film mellett.

A tökéletes sütőtök elkészítéséhez a következőek a lépések:

Melegítsd elő a sütőt 200 Celsius-fokra és helyezz egy rácsot a sütő közepére. Egy éles késsel vágd le a tetejét, beleértve a szárát is. Hosszában vágd félbe a tököt. Egy kanállal magozd ki, és a szálas belsőségeket is távolítsd el. A magokat később megsütheted. Vágd a tököt cikkekre, majd a héjas felükkel lefelé helyezd őket egy sütőpapírral bélelt tepsire. Olajjal vékonyan kend meg a gerezdek húsát. 35-40 perc alatt süsd puhára. Vedd ki a sütőből, és hagyd hűlni. Válaszd le a tök húsát a héjáról.

Csupán ennyi kell, hogy egy tökéletesen megsült és isteni finom sült tökkel zárhassunk egy nehéz hetet az otthon melegében.

Pumpkin spice latte recept otthon

Az ősz visszatérő slágere a kávézókban kapható pumpkin spice latte, amiért világszerte rengetegen őrülnek meg. Azonban nem kell kitennünk a lábunkat az otthon melegéből, ha kényelemben akarjuk élvezni ezt a fajta különleges kávét. Gyuris László, szegedi cukrászmester ugyanis elárulta lapunknak, mi ennek az italnak a titka.

A népszerű pumpkin spice latte otthoni változata egyszerű, mégis különleges. A frissen lefőzött kávéhoz egy kevés sült tökpüré kerül, majd tejhab koronázza meg az italt. Keverés közben kibomlik a tök édes, fűszeres aromája.

– Az első kortyban azonnal érezni a sütőtök természetes ízét és illatát – meséli Gyuris László.