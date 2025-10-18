1 órája
A sütőtök sütése nem is olyan bonyolult, így lesz igazán édes és krémes csemege belőle
Az ősz közepén járunk és teljes erőbedobással éli a slágerszezonját a sütőtök. Ott van mindenhol: a kávénkban, a konyhában, a piacokon. Azonban mégis mennyire nehéz a sütőtök sütése? Sokan bonyolultnak gondolják, pedig egyáltalán nem az!
Ahogy elérkezik az ősz, a piacokon fokozatosan megjelenik az egyik legkedveltebb szezonális csemegéje, a sütőtök. Készül belőle desszert, leves, főétel, ital, de önmagában fogyasztva is kiváló csemege. A sütőtök sütése sokkal egyszerűbb, mint az ember gondolná. A megfelelő előkészítés és a lassú, egyenletes sütés a kulcsa annak, hogy tökéletes állagú és ízű sütőtököt élvezhessük a végén. A Mindmegette segítségével most eláruljuk, hogy is készíthetjük el a tökéletes sütőtököt.
A sütőtök sütése egyszerűbb, mint hinnénk
A tököt egészben is meg lehet sütni azonban időt takaríthatunk meg azzal, ha előbb félbe, aztán cikkekre vágjuk. A magokat így könnyedén ki tudjuk kaparni, amelyeket ha megsütünk, kiváló nassolnivalóként élvezhetünk egy jó film mellett.
A tökéletes sütőtök elkészítéséhez a következőek a lépések:
- Melegítsd elő a sütőt 200 Celsius-fokra és helyezz egy rácsot a sütő közepére.
- Egy éles késsel vágd le a tetejét, beleértve a szárát is.
- Hosszában vágd félbe a tököt.
- Egy kanállal magozd ki, és a szálas belsőségeket is távolítsd el. A magokat később megsütheted.
- Vágd a tököt cikkekre, majd a héjas felükkel lefelé helyezd őket egy sütőpapírral bélelt tepsire.
- Olajjal vékonyan kend meg a gerezdek húsát.
- 35-40 perc alatt süsd puhára.
- Vedd ki a sütőből, és hagyd hűlni. Válaszd le a tök húsát a héjáról.
Csupán ennyi kell, hogy egy tökéletesen megsült és isteni finom sült tökkel zárhassunk egy nehéz hetet az otthon melegében.
Pumpkin spice latte recept otthon
Az ősz visszatérő slágere a kávézókban kapható pumpkin spice latte, amiért világszerte rengetegen őrülnek meg. Azonban nem kell kitennünk a lábunkat az otthon melegéből, ha kényelemben akarjuk élvezni ezt a fajta különleges kávét. Gyuris László, szegedi cukrászmester ugyanis elárulta lapunknak, mi ennek az italnak a titka.
A népszerű pumpkin spice latte otthoni változata egyszerű, mégis különleges. A frissen lefőzött kávéhoz egy kevés sült tökpüré kerül, majd tejhab koronázza meg az italt. Keverés közben kibomlik a tök édes, fűszeres aromája.
– Az első kortyban azonnal érezni a sütőtök természetes ízét és illatát – meséli Gyuris László.
