1 órája
Nem minden sütőtök ehető: a Nébih figyelmeztet
A kegyeleti ünnepek közeledtével egyre nagyobb számban érhetők el a különböző fajtájú, formájú és színű tökök. Ám nem mindegy, milyen termést szerzünk be, hiszen mindegyik típusnak megvan a maga felhasználási módja. A sütőtök bátran fogyasztható, ám akadnak olyanok, amelyeket érdemes messziről elkerülni.
Egyre divatosabb a tökfaragás hazánkban is, és az őszi időszakban a sütőtök-fogyasztás is fénykorát éli. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése szerint egyre több sütőtök fogy, ám egyúttal figyelmeztetnek is: körültekintően vásároljunk tököt. A sütőtökből igazi ínyenc fogásokat készíthetünk, viszont a dísztökök már kisebb mennyiségben is komoly rosszullétet okozhatnak.
Az eladásra szánt tök egyre több helyen bukkan fel - legnépszerűbb a sütőtök
Az október beköszöntével egyre több szupermarketben és piaci kofánál kapható tök. Lapunk több szempontból megvizsgálta már a kínálatot: készült tökkörkép a Mars téri piacon, de a halloween-i tökök árát is szemügyre vettük.
Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztenek sütőtököt, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beteg vármegyék a legkiemelkedőbbek. Formája és színe nagyon sokféle lehet: akad narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes formában is belefuthatunk. Színe lehet kékes, zöld, szürke vagy akár fehér is – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara weboldalán.
A Halloween-tök név alatt árusított növények biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokonságába tartoznak. Utóbbiakat még zsengén szedik le étkezési célra, ám termésük éretten már kemény és ehetetlen. Hazánkban a faragni való, dísz típusú tök terjedt el, amely nem ehető.
A megszokott Halloween-tök nagy, narancssárga, és nem étkezési, sokkal inkább díszítési célra szánt növény. Magyarországon többféle faragni való tök kapható: a 2–3 kilós fajtáktól egészen a 9–18 kilósig.
A kis méretű, dekoratív tökök fogyasztása tilos
A kis méretű, dekoratív fajták rengeteg keserű anyagot tartalmaznak, ezek a tökök mérgezőek lehetnek. A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal felhívásában szólítja fel a lakosságot, hogy csak és kizárólag az étkezési célra szánt tököket fogyasszuk, ugyanis a dísztökök semmilyen körülmények között sem ehetőek. Akadnak olyanok, amelyek már kis mennyiségben is komoly rosszullétet okoznak. A tökfélék családjába mintegy kilencszáz faj tartozik, érdemes nagyon körültekintően válogatni, ha étkezési célra szánjuk a zöldséget.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Tíz hónap várakozás után újra megnyílt Bordány ikonikus étterme, egy világbajnok rögtön be is tért – videóval
Makón idén is tervezik az időseknek járó karácsonyi utalványt – kiderült a pontos összege
Szegedi hírek
- Olyan SMS-ek terjednek, hogy még a legprofibbakat is becsapja! Jobb ha figyelsz
- Kézműves csodák és halloween-hangulat: a Bödön Piac elvarázsolta Szegedet – galériával, videóval
- Szegeden cukrászmesterré válni? Természetesen! – egy francia diák és egy mestercukrász mesél
- Egy szegedi házaspár, akik megmentik, amit más kidobna – ők az utolsó esernyőjavítók (galériával, viedóval)
- Ezért szökik az egekbe az áramszámla: a kísértetáram a hibás, de van megoldás