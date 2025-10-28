Nem minden sütőtök ehető: a Nébih figyelmeztet

Egyre divatosabb a tökfaragás hazánkban is, és az őszi időszakban a sütőtök-fogyasztás is fénykorát éli. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése szerint egyre több sütőtök fogy, ám egyúttal figyelmeztetnek is: körültekintően vásároljunk tököt. A sütőtökből igazi ínyenc fogásokat készíthetünk, viszont a dísztökök már kisebb mennyiségben is komoly rosszullétet okozhatnak.

A sütőtök az egyik legkelendőbb fajta, de nem minden tök fogyasztható. Illusztráció: Shutterstock

Az eladásra szánt tök egyre több helyen bukkan fel - legnépszerűbb a sütőtök

Az október beköszöntével egyre több szupermarketben és piaci kofánál kapható tök. Lapunk több szempontból megvizsgálta már a kínálatot: készült tökkörkép a Mars téri piacon, de a halloween-i tökök árát is szemügyre vettük.

Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztenek sütőtököt, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beteg vármegyék a legkiemelkedőbbek. Formája és színe nagyon sokféle lehet: akad narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes formában is belefuthatunk. Színe lehet kékes, zöld, szürke vagy akár fehér is – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara weboldalán.

A Halloween-tök név alatt árusított növények biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokonságába tartoznak. Utóbbiakat még zsengén szedik le étkezési célra, ám termésük éretten már kemény és ehetetlen. Hazánkban a faragni való, dísz típusú tök terjedt el, amely nem ehető.

A megszokott Halloween-tök nagy, narancssárga, és nem étkezési, sokkal inkább díszítési célra szánt növény. Magyarországon többféle faragni való tök kapható: a 2–3 kilós fajtáktól egészen a 9–18 kilósig.

A kis méretű, dekoratív tökök fogyasztása tilos

A kis méretű, dekoratív fajták rengeteg keserű anyagot tartalmaznak, ezek a tökök mérgezőek lehetnek. A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal felhívásában szólítja fel a lakosságot, hogy csak és kizárólag az étkezési célra szánt tököket fogyasszuk, ugyanis a dísztökök semmilyen körülmények között sem ehetőek. Akadnak olyanok, amelyek már kis mennyiségben is komoly rosszullétet okoznak. A tökfélék családjába mintegy kilencszáz faj tartozik, érdemes nagyon körültekintően válogatni, ha étkezési célra szánjuk a zöldséget.