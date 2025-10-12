2 órája
A sütőtökös kávé, amitől az egész város illatos lesz, egy szegedi mestercukrász árulta el a titkot hogyan készül
Idén ősszel is hódít. A sütőtökös kávé, sütemények és desszertek ilyenkor szinte mindenhol megjelennek – de nem mindegy, hogyan készítjük őket. Egy szegedi mestercukrász most elárulta, mi a titka annak, hogy a sütőtökből valóban mennyei, illatos és selymes finomság szülessen.
A sütőtök az ősz elengedhetetlen finomsága. Kávé, brownie, mousse, humusz vagy akár fagylalt – a sütőtök idén is minden formában hódít. De vajon miért lett ennyire népszerű, és hogyan készül a mennyei tökös desszert vagy kávé? Egy szegedi mestercukrász elmondja, mi a titka ennek a szezonális kedvencnek – és azt is, hogyan lesz igazán finom a sütőtökös kávé.
Így készül a sütőtökös kávé és sütemény
A sütőtök esetében az első és legfontosabb szabály, hogy érett példánnyal dolgozzunk
– mesélte lapunknak Gyuris László szegedi mestercukrász. A hosszúkás tökfajták a legalkalmasabbak a sütésre, de csak akkor, ha már teljesen beértek, szépen megsárgultak, és a húsuk telt, illatos.
Hangsúlyozta, hogy a sütőtök hozzáadott cukor nélkül is ízletes, hiszen a sütés során a tökben lévő keményítő természetes cukorrá válik – így egészségesebb, mégis finom.
A jó sütőtök a titka a sütésen alapszik. Még a krémleves vagy a humusz esetében is érdemes előre megsütni.
Nem kell teljesen lehámozni, elég, ha a héj közelében hagyunk egy kis részt, mert ott van a legtöbb íz – magyarázta a mestercukrász. A jól megsütött tökvelő ugyanis sokoldalúan felhasználható: brownie-ba, mousse-ba, tortába, sőt, kávéba is kerülhet.
A híres pumpkin spice latte hazai változata viszonylag egyszerű. A már lefőzött kávéhoz adjunk egy kevés sült tökvelőt, habosítsuk rá a tejet, és a keveréskor előjön a tök édes, illatos aromája. – Amikor az ember belekóstol, előtűnik a sütőtök természetes íze és illata – osztotta meg a titkot Gyuris László.
A zöldség édeskés aromája azonban nem tűr el mindent. Ha például citrommal vagy túl savas ízekkel kombináljuk, könnyen elveszítheti sajátos karakterét.
A szakember szerint ez az ízvilág inkább az ősz és a tél jellemzője, így más ízekkel együtt nem biztos, hogy a legfinomabbak közé tartozik.
Gyuris László elárulta, hogy jövő tavasszal sütőtökfagyi is lesz a kínálatukban, amelyet lefagyasztott tökből készítenek majd. Szerinte ez a különlegesség akár az év minden hónapjában is kedvenc lehet.
Kevesen tudják, de Magyarországon a sütőtök már régen is népszerű volt, csak akkor még nem lattét ízesítettek vele. A pékségekben, miután kisütötték a kenyereket és a kemence hője még nem csökkent le, a tököt is megsütötték, majd eladták. Ez volt a régi idők street foodja.
