A sütőtökös kávé, amitől az egész város illatos lesz, egy szegedi mestercukrász árulta el a titkot hogyan készül

A sütőtök az ősz elengedhetetlen finomsága. Kávé, brownie, mousse, humusz vagy akár fagylalt – a sütőtök idén is minden formában hódít. De vajon miért lett ennyire népszerű, és hogyan készül a mennyei tökös desszert vagy kávé? Egy szegedi mestercukrász elmondja, mi a titka ennek a szezonális kedvencnek – és azt is, hogyan lesz igazán finom a sütőtökös kávé.

A sütőtökös kávé minden évben hódít. Fotó: Shutterstock

Így készül a sütőtökös kávé és sütemény

A sütőtök esetében az első és legfontosabb szabály, hogy érett példánnyal dolgozzunk

– mesélte lapunknak Gyuris László szegedi mestercukrász. A hosszúkás tökfajták a legalkalmasabbak a sütésre, de csak akkor, ha már teljesen beértek, szépen megsárgultak, és a húsuk telt, illatos.

Hangsúlyozta, hogy a sütőtök hozzáadott cukor nélkül is ízletes, hiszen a sütés során a tökben lévő keményítő természetes cukorrá válik – így egészségesebb, mégis finom.

A jó sütőtök a titka a sütésen alapszik. Még a krémleves vagy a humusz esetében is érdemes előre megsütni.

Nem kell teljesen lehámozni, elég, ha a héj közelében hagyunk egy kis részt, mert ott van a legtöbb íz – magyarázta a mestercukrász. A jól megsütött tökvelő ugyanis sokoldalúan felhasználható: brownie-ba, mousse-ba, tortába, sőt, kávéba is kerülhet.

A híres pumpkin spice latte hazai változata viszonylag egyszerű. A már lefőzött kávéhoz adjunk egy kevés sült tökvelőt, habosítsuk rá a tejet, és a keveréskor előjön a tök édes, illatos aromája. – Amikor az ember belekóstol, előtűnik a sütőtök természetes íze és illata – osztotta meg a titkot Gyuris László.

A zöldség édeskés aromája azonban nem tűr el mindent. Ha például citrommal vagy túl savas ízekkel kombináljuk, könnyen elveszítheti sajátos karakterét.

A szakember szerint ez az ízvilág inkább az ősz és a tél jellemzője, így más ízekkel együtt nem biztos, hogy a legfinomabbak közé tartozik.

Gyuris László elárulta, hogy jövő tavasszal sütőtökfagyi is lesz a kínálatukban, amelyet lefagyasztott tökből készítenek majd. Szerinte ez a különlegesség akár az év minden hónapjában is kedvenc lehet.