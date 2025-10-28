1 órája
A Street Kitchen szerint bűn kihagyni ezt az öt szegedi cukrászdát
Szeged felkerült az ország gasztrotérképének legédesebb pontjára. A Street Kitchen szerint öt hely is bizonyítja, hogy a Tisza-parton nemcsak a napfény ragyog, de a cukrászművészet is. Mutatjuk, melyik szegedi cukrászdák és mivel varázsolták el Fördős Zé gasztro influenszer csapatát.
Azt eddig is tudtuk, hogy Szeged nemcsak a napfény és a fiatalok városa, de a gasztronómia tekintetében is kitűnik a tömegből. A napokban azonban ez mondhatni, hivatalossá vált: öt szegedi cukrászda került fel a Fördős Zé gasztroblogger nevével fémjelzett Street Kitchen országos ajánlásába azzal az igen hízelgő címmel, hogy „5 tüneményes édességlelőhely Szegeden”. Ez az a gasztroportál, amelynél megjelenni egyfajta minőségi pecsét nemcsak a sütemények, de a hangulat, a kreativitás és a közösségi élmény okán is.
Íme az 5 szegedi cukrászda, amit „bűn kihagyni” a Street Kitchen szerint
Szeged az utóbbi években komolyan felzárkózott a fővárosi gasztrotrendekhez. A Street Kitchen influenszerei nem a klasszikus, vitrin mögött pihenő krémesekre kapták fel a fejüket, hanem azokra a műhelyekre, ahol a cukrászat kísérletezés, önkifejezés és dizájn egyszerre.
A listát a REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház vezeti, ahol a szecessziós Reök-palota eleganciája találkozik a modern cukrászművészettel. Klasszikus dobostorta, újragondolt desszertek és szezonális torták is szerepelnek a Street Kitchen által ajánlott kínálatban. A pisztáciás, epres, rózsavizes Rózsadomb tortát külön kiemelték.
A Belvárosi Cukrászda – Rétesbolt a hagyományos vonalat képviseli a listán, ahol a házi rétes a közönségkedvenc. A ropogós tészta és a bőséges töltelék miatt rendszeresen hosszú sorban várakoznak a vásárlók, nem véletlenül.
A Hatos Rétes sem maradt ki a válogatásból. A hely 1993 óta működik, és Panci néni receptjei alapján készülnek a legendás rétesek. A 16 féle íz – az almástól a mákosig – mellett édes és sós aprósüteményekkel, fagylaltokkal és óriáspalacsintával is várják az édesszájúakat.
Ha valaki a nemzetközi vonalat keresi, az Emmarozs kézműves pékségben a francia stílusú desszertek és a világhírűvé vált New York roll a sztár, de a kakaós csiga sem csak a nosztalgiáról szól, igazi gasztroélmény. Az Emmarozs egyébként nemrég nyitotta meg negyedik üzletét Szegeden: immár a Szentháromság utcában is elérhető.
Végül, de nem utolsósorban, a Gombóc Túróbár Manufaktúrát ajánlották a Street Kitchen gasztroportálon, ahol a túrógombóc új dimenzióit méltatták. Ahol harmincféle variáció, édes és sós ízek, gluténmentes verziók által bizonyítják, hogy a magyar klasszikus is lehet trendi és kreatív.
Több mint dicséret: országos elismerés Szegednek
Nem kis szó, hogy a Street Kitchen pont ezekre a helyekre irányította a figyelmet. Az elismerés nemcsak az öt cukrászdának szól, hanem Szegednek is: annak a városnak, ahol a hagyomány és az újítás kéz a kézben jár. A Tisza-part immár arról is híres, hogy itt tényleg tudják, mitől lesz egy falatból élmény.
