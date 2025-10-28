A Street Kitchen szerint bűn kihagyni ezt az öt szegedi cukrászdát

Azt eddig is tudtuk, hogy Szeged nemcsak a napfény és a fiatalok városa, de a gasztronómia tekintetében is kitűnik a tömegből. A napokban azonban ez mondhatni, hivatalossá vált: öt szegedi cukrászda került fel a Fördős Zé gasztroblogger nevével fémjelzett Street Kitchen országos ajánlásába azzal az igen hízelgő címmel, hogy „5 tüneményes édességlelőhely Szegeden”. Ez az a gasztroportál, amelynél megjelenni egyfajta minőségi pecsét nemcsak a sütemények, de a hangulat, a kreativitás és a közösségi élmény okán is.

A REÖK Cukrászda is szerepel a Street Kitchen által ajánlott top 5 szegedi cukrászda között. Archív fotó: Frank Yvette

Íme az 5 szegedi cukrászda, amit „bűn kihagyni” a Street Kitchen szerint

Szeged az utóbbi években komolyan felzárkózott a fővárosi gasztrotrendekhez. A Street Kitchen influenszerei nem a klasszikus, vitrin mögött pihenő krémesekre kapták fel a fejüket, hanem azokra a műhelyekre, ahol a cukrászat kísérletezés, önkifejezés és dizájn egyszerre.

A listát a REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház vezeti, ahol a szecessziós Reök-palota eleganciája találkozik a modern cukrászművészettel. Klasszikus dobostorta, újragondolt desszertek és szezonális torták is szerepelnek a Street Kitchen által ajánlott kínálatban. A pisztáciás, epres, rózsavizes Rózsadomb tortát külön kiemelték.

A Belvárosi Cukrászda – Rétesbolt a hagyományos vonalat képviseli a listán, ahol a házi rétes a közönségkedvenc. A ropogós tészta és a bőséges töltelék miatt rendszeresen hosszú sorban várakoznak a vásárlók, nem véletlenül.

A Hatos Rétes sem maradt ki a válogatásból. A hely 1993 óta működik, és Panci néni receptjei alapján készülnek a legendás rétesek. A 16 féle íz – az almástól a mákosig – mellett édes és sós aprósüteményekkel, fagylaltokkal és óriáspalacsintával is várják az édesszájúakat.

Ha valaki a nemzetközi vonalat keresi, az Emmarozs kézműves pékségben a francia stílusú desszertek és a világhírűvé vált New York roll a sztár, de a kakaós csiga sem csak a nosztalgiáról szól, igazi gasztroélmény. Az Emmarozs egyébként nemrég nyitotta meg negyedik üzletét Szegeden: immár a Szentháromság utcában is elérhető.