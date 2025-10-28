Szegedi egyetemisták robbantak be a TikTokon, a város ikonikus helyeit mutatják be – videóval

A TikTok az elmúlt években az egyik legmarkánsabb marketingeszközzé vált: cégek, szervezetek és hétköznapi emberek is hatalmas ismertségre tehetnek szert a rövid videók révén. A szegedi egyetemistákból álló fiatal csapat remek példája annak, hogyan lehet egy egyszerű ötletből sikeres tartalomgyártói pályát építeni.

A szegedi egyetemisták csapata: Fanni, Dóri, Béla, Lara és Máté, ők állnak a Programok Szegeden TikTok-csatorna mögött. Fotó: Kis Zoltán

Egyetemi projektfeladatból nagyot menő TikTok csatorna - a szegedi egyetemisták ismét nagyot alkottak

A csapat a Szegedi Tudományegyetem kereskedelem és marketing szakos hallgatóiból áll. Egy egyetemi kurzus projektfeladataként indították el TikTok-oldalukat, amely a Programok Szegeden nevet kapta.

– Egy egyetemi projekt keretében hoztuk létre a csatornánkat. A digitális tartalomgyártásba is a kurzusnak köszönhetően vágtunk bele, mert a tárgy teljesítésének alapfeltétele volt egy közös projektmunka – mondták.

A fiatalok eddig főként szegedi vendéglátóhelyeket és kávézókat mutattak be, de a közeljövőben szeretnék bővíteni a tartalmi palettát.

– Most egy kulturális irányvonalat is kidolgozunk. Azt tapasztaltuk, hogy nemcsak az étel-italos tartalmakat szeretik a követőink, hanem azokat is, amelyekben különleges programokat mutatunk be. Tervben van például a REÖK legújabb kiállításának bemutatása – árulták el.

A videókészítés a vérükben van

A Z generáció egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy természetesen mozog a közösségi média világában.

– Mi ebben nőttünk fel. Naponta pörgetjük a TikTokot, így volt elképzelésünk arról, mitől működik igazán egy ilyen videó – mondták.

A siker nem is maradt el: már az első videójuk egyetlen nap alatt 16 ezer megtekintést ért el, azóta pedig gyakorlatilag minden feltöltésük túllépi a 20 ezres nézettséget.

– Arra, hogy ekkora sikerünk lesz, egyáltalán nem számítottunk – nevetnek.

A csapat szerint az egyetemi tanulmányaikhoz is sokat ad a projekt: a gyakorlati tapasztalat segíti őket a szakmai fejlődésben, és komoly referencia lesz a jövőbeni pályájuk során.