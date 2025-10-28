október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

13 perce

Szegedi egyetemisták robbantak be a TikTokon, a város ikonikus helyeit mutatják be – videóval

Címkék#TikTok#program#látványosság#projekt#Szeged

Akad egy fiatalokból álló csapat, akik egy egyetemi projektfeladat keretében vágtak bele a tartalomgyártásba. Elképesztő sikereket tudhatnak magukénak – most megosztották motivációjukat, gondolataikat és néhány kulisszatitkot is.

Kis Zoltán

A TikTok az elmúlt években az egyik legmarkánsabb marketingeszközzé vált: cégek, szervezetek és hétköznapi emberek is hatalmas ismertségre tehetnek szert a rövid videók révén. A szegedi egyetemistákból álló fiatal csapat remek példája annak, hogyan lehet egy egyszerű ötletből sikeres tartalomgyártói pályát építeni.

szegedi egyetemisták ülnek egy asztalnál
A szegedi egyetemisták csapata: Fanni, Dóri, Béla, Lara és Máté, ők állnak a Programok Szegeden TikTok-csatorna mögött. Fotó: Kis Zoltán

Egyetemi projektfeladatból nagyot menő TikTok csatorna - a szegedi egyetemisták ismét nagyot alkottak

A csapat a Szegedi Tudományegyetem kereskedelem és marketing szakos hallgatóiból áll. Egy egyetemi kurzus projektfeladataként indították el TikTok-oldalukat, amely a Programok Szegeden nevet kapta.

– Egy egyetemi projekt keretében hoztuk létre a csatornánkat. A digitális tartalomgyártásba is a kurzusnak köszönhetően vágtunk bele, mert a tárgy teljesítésének alapfeltétele volt egy közös projektmunka – mondták.

A fiatalok eddig főként szegedi vendéglátóhelyeket és kávézókat mutattak be, de a közeljövőben szeretnék bővíteni a tartalmi palettát.

– Most egy kulturális irányvonalat is kidolgozunk. Azt tapasztaltuk, hogy nemcsak az étel-italos tartalmakat szeretik a követőink, hanem azokat is, amelyekben különleges programokat mutatunk be. Tervben van például a REÖK legújabb kiállításának bemutatása – árulták el.

@programok_szegeden Szerintetek hova menjünk legközelebb? #szeged #suncity #programokszegeden #hungary #fyp #ásványok ♬ young folks nightcore - ㅤ🎧

A videókészítés a vérükben van 

A Z generáció egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy természetesen mozog a közösségi média világában.

– Mi ebben nőttünk fel. Naponta pörgetjük a TikTokot, így volt elképzelésünk arról, mitől működik igazán egy ilyen videó – mondták.

A siker nem is maradt el: már az első videójuk egyetlen nap alatt 16 ezer megtekintést ért el, azóta pedig gyakorlatilag minden feltöltésük túllépi a 20 ezres nézettséget.

– Arra, hogy ekkora sikerünk lesz, egyáltalán nem számítottunk – nevetnek.

A csapat szerint az egyetemi tanulmányaikhoz is sokat ad a projekt: a gyakorlati tapasztalat segíti őket a szakmai fejlődésben, és komoly referencia lesz a jövőbeni pályájuk során.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu