Különleges városnézésre vágysz? Ezekről a kilátóhelyekről nyílik a legszebb szegedi panoráma
A Tisza mentén fekvő város nemcsak gazdag történelmével és napsütötte utcáival csábítja el a helyieket és a látogatókat, hanem különleges perspektívákat is kínál, ahonnan új szemszögből fedezhetjük fel a várost. Eláruljuk, melyek a legszebb látványt nyújtó szegedi kilátók.
Lapunk korábban írt már a legjobbra értékelt szegedi vendéglátóhelyekről, túrkálókról. Ezúttal a Reddit felhasználók segítségével szedtük csokorba, hogy melyek a legszebb kilátást biztosító helyek a városban.
Helyiek nevezték meg a legszebb szegedi kilátók listáját
Egy névtelen bejegyzés került közzé a Redditen, amelyben a posztot író felhasználó a legszebb szegedi kilátók után kutatott. A következőképpen fogalmazta meg gondolatait:
„Ugyebár nem vagyunk sok, jó kilátóval megáldott város. Szerinted / tapasztalatod szerint honnan a legszebb a kilátás a városra? Olyan említsetek kérlek, amelyeket legálisan meg lehet látogatni. Hálásan köszönöm!”
A többi felhasználó nem hezitált, azonnal akcióba lendültek és összegyűjtötték, hogy melyek azok a helyek, ahonnan a város nagy részét beláthatjuk. A következő lista alakult ki:
1. Szegedi Dóm kilátója
2. Szent István téri víztorony
3. Móra Ferenc Múzeum tetőterasza
„A Szent István téri víztoronyból meg fogsz lepődni, mennyire látványos város Szeged. 360 fokos kilátás van, minden irányba több kilométerre ellátni.” – osztotta meg tapasztalatát az egyik kommentelő.
Szeged madártávlatból
Egy kommentelő nem bízta a véletlenre és nem egy helyi kultikus épület kilátóját vagy teraszát ajánlotta. Felvetette a sétarepülés kipróbálásának lehetőségét.
„Ha nem félsz a repüléstől, akkor javasolnék egy sétarepülést. Nem olcsó móka, viszont Szeged fentről gyönyörű, főleg így ősszel, amikor az árterek fái éppen sárgulnak.”
