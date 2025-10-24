október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Különleges városnézésre vágysz? Ezekről a kilátóhelyekről nyílik a legszebb szegedi panoráma

Címkék#Reddit#víztorony#sétarepülés#kilátó#Szeged#Szegedi Dóm

A Tisza mentén fekvő város nemcsak gazdag történelmével és napsütötte utcáival csábítja el a helyieket és a látogatókat, hanem különleges perspektívákat is kínál, ahonnan új szemszögből fedezhetjük fel a várost. Eláruljuk, melyek a legszebb látványt nyújtó szegedi kilátók.

Kis Zoltán

Lapunk korábban írt már a legjobbra értékelt szegedi vendéglátóhelyekről, túrkálókról. Ezúttal a Reddit felhasználók segítségével szedtük csokorba, hogy melyek a legszebb kilátást biztosító helyek a városban.

szegedi kilátók
A Szent István téri víztorony is szerepel a legszebb szegedi kilátók listáján. Fotó: DM

Helyiek nevezték meg a legszebb szegedi kilátók listáját 

Egy névtelen bejegyzés került közzé a Redditen, amelyben a posztot író felhasználó a legszebb szegedi kilátók után kutatott. A következőképpen fogalmazta meg gondolatait:

„Ugyebár nem vagyunk sok, jó kilátóval megáldott város. Szerinted / tapasztalatod szerint honnan a legszebb a kilátás a városra? Olyan említsetek kérlek, amelyeket legálisan meg lehet látogatni. Hálásan köszönöm!” 

A többi felhasználó nem hezitált, azonnal akcióba lendültek és összegyűjtötték, hogy melyek azok a helyek, ahonnan a város nagy részét beláthatjuk. A következő lista alakult ki:

1. Szegedi Dóm kilátója

2. Szent István téri víztorony

3. Móra Ferenc Múzeum tetőterasza 

„A Szent István téri víztoronyból meg fogsz lepődni, mennyire látványos város Szeged. 360 fokos kilátás van, minden irányba több kilométerre ellátni.” – osztotta meg tapasztalatát az egyik kommentelő.

Szeged madártávlatból

Egy kommentelő nem bízta a véletlenre és nem egy helyi kultikus épület kilátóját vagy teraszát ajánlotta. Felvetette a sétarepülés kipróbálásának lehetőségét. 

„Ha nem félsz a repüléstől, akkor javasolnék egy sétarepülést. Nem olcsó móka, viszont Szeged fentről gyönyörű, főleg így ősszel, amikor az árterek fái éppen sárgulnak.” 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu