október 26., vasárnap

Dömötör névnap

14°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
LEGO-láz

3 órája

Ha LEGO-rajongó vagy, ezt a kétnapos szegedi vásárt nem hagyhatod ki

Címkék#vásár#LEGO#Szeged

Hiányzik egy figura vagy elveszett egy fontos alkatrész? A kétnapos szegedi LEGO vásár hamarosan megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. Friss alkatrészek, folyamatos utántöltés és tömérdek mennyiségű építőelem várja a LEGO szerelmeseit.

Kis Zoltán

Kevés olyan játék létezik, amely úgy állta volna ki az idő próbáját, mint a LEGO. A dán gyökerekkel rendelkező apró elemekből álló építőjáték igazi kikapcsolódást jelent a gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Ezúttal kétnapos szegedi LEGO vásárral készülnek az érdeklődőknek.

LEGO darabok közelről, A Szegedi LEGo vásár is sok hasonló darabbal készül
A kétnapos szegedi LEGO vásár hamarosan megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. Illusztráció: Shutterstock

Erre számíthatunk a szegedi LEGO vásáron 

A kétnapos vásár nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy kibővíthessük meglévő készletünket és pótolhassunk egy-egy elkallódott alkatrészt. Az október 30 - 31. között megszervezett börze során folyamatosan utántöltik a készletet, így garantáltan mindenki megtalálja a maga számára fontos elemet. A gyermekeknek nem csupán a közkedvelt játékból álló halmok okozhatnak örömet, a szevezők külön halloween-i meglepetéssel készülnek a kisebbek számára. 

Ebben rejlik a LEGO ereje

Az elnevezés a dán „Leg godt!” kifejezésből származik, magyar jelentése: „Játssz jól!”. Különlegessége, hogy az alkatrészekből szinte bármit meg lehet építeni. Minden sorozat és újonnan megjelentő készlet, annak méretétől, formájától és színétől függetlenül, kompatibilis a már megjelent építőcsomagokkal és alkatrészekkel. 

Fontos tudnivalók 

  • Időpont: október 30. és 31. (15 – 19 óra között) 
  • Helyszín: D14 (Dorozsmai út 14/b) 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu