Ha LEGO-rajongó vagy, ezt a kétnapos szegedi vásárt nem hagyhatod ki

Kevés olyan játék létezik, amely úgy állta volna ki az idő próbáját, mint a LEGO. A dán gyökerekkel rendelkező apró elemekből álló építőjáték igazi kikapcsolódást jelent a gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Ezúttal kétnapos szegedi LEGO vásárral készülnek az érdeklődőknek.

A kétnapos szegedi LEGO vásár hamarosan megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. Illusztráció: Shutterstock

Erre számíthatunk a szegedi LEGO vásáron

A kétnapos vásár nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy kibővíthessük meglévő készletünket és pótolhassunk egy-egy elkallódott alkatrészt. Az október 30 - 31. között megszervezett börze során folyamatosan utántöltik a készletet, így garantáltan mindenki megtalálja a maga számára fontos elemet. A gyermekeknek nem csupán a közkedvelt játékból álló halmok okozhatnak örömet, a szevezők külön halloween-i meglepetéssel készülnek a kisebbek számára.

Ebben rejlik a LEGO ereje

Az elnevezés a dán „Leg godt!” kifejezésből származik, magyar jelentése: „Játssz jól!”. Különlegessége, hogy az alkatrészekből szinte bármit meg lehet építeni. Minden sorozat és újonnan megjelentő készlet, annak méretétől, formájától és színétől függetlenül, kompatibilis a már megjelent építőcsomagokkal és alkatrészekkel.

Fontos tudnivalók

Időpont: október 30. és 31. (15 – 19 óra között)

Helyszín: D14 (Dorozsmai út 14/b)