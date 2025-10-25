Gyerekkori álmok váltak valóra, egy különleges hétvége a szegedi repülőtéren – galériával, videóval

Igazi különlegességgel zárja október utolsó hétvégéjét a Szegedi Repülőtér: kétnapos nyílt napot tartottak az RV Air iroda és a repülőtér közös szervezésében, ahol a repülés iránt érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a pilótaképzéssel, a repülés világával és a különféle repülőgéptípusokkal.

A Szegedi Repülőtér és az az RV Air iroda kétnapos nyílt napján bárki kipróbálhatta, milyen érzés pilótaként a levegőbe emelkedni.Fotó: Gémes Sándor

Szegedi Repülőtér és a kétnapos nyílt nap

A rendezvény során a látogatók, akik időben regsiztráltak bepillantást nyerhettek abba, hogyan zajlik a pilóták oktatása. A program délelőttönként az RV Air irodájában, a Londoni körúton indult, ahol bevezetőt tartottak a pilótaképzésről, bemutatták a repülőgépek alapműszereit, és szimulátoros repüléseken is részt vehettek az érdeklődők.