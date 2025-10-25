1 órája
Gyerekkori álmok váltak valóra, egy különleges hétvége a szegedi repülőtéren – galériával, videóval
Különleges hétvégével zárták az októbert a repülés szerelmesei. A pilótaképzés iránt érdeklődők most testközelből ismerkedhettek meg a repülés világával. A helyszín a Szegedi Repülőtér volt. A kétnapos nyílt nap szimulátoros élményeket, hangárlátogatást és oktatórepüléseket is kínál.
Igazi különlegességgel zárja október utolsó hétvégéjét a Szegedi Repülőtér: kétnapos nyílt napot tartottak az RV Air iroda és a repülőtér közös szervezésében, ahol a repülés iránt érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a pilótaképzéssel, a repülés világával és a különféle repülőgéptípusokkal.
Szegedi Repülőtér és a kétnapos nyílt nap
A rendezvény során a látogatók, akik időben regsiztráltak bepillantást nyerhettek abba, hogyan zajlik a pilóták oktatása. A program délelőttönként az RV Air irodájában, a Londoni körúton indult, ahol bevezetőt tartottak a pilótaképzésről, bemutatták a repülőgépek alapműszereit, és szimulátoros repüléseken is részt vehettek az érdeklődők.
Különleges hétvégével zárták az októbert a repülés szerelmeseiFotók: Gémes Sándor
Hangárlátogatás és oktatórepülés élőben
Délután a program a Szegedi Repülőtéren folytatódott, ahol a résztvevők hangárlátogatáson vehettek részt, testközelből láthatták a gépeket, és megismerkedhettek olyan típusokkal, mint a Cessna 152, Cessna 172, SF-25 Falke vagy a Piper Seneca V. A vállalkozó kedvűek rövid, harmincperces oktatórepülésen is kipróbálhatták, milyen érzés a levegőben lenni.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Lehet, hogy épp a te kertedben áll? Hódmezővásárhely karácsonyfáját keresik!
TÖKéletes hétvége a Szent István téren, ahol a gyertyát is édességnek nézték – galériával, videóval
Szegedi hírek
- Bájos bejegyzés kering az interneten – megtudtuk, melyek a legjobb szegedi randihelyszínek
- Autósok figyelem! Ideiglenesen leáll az e-matrica értékesítése
- Kénszagú csapvíz jelezte előre a csongrádi földrengést? A geofizikus válaszol
- Teljesen átalakul az öröklés 2026-tól – ezt minden örökösnek tudnia kell
- Kádár kocka urbex Szentes környékén: minden tárgy a helyén, csak az idő telt el – galériával