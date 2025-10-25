október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Gyerekkori álmok váltak valóra, egy különleges hétvége a szegedi repülőtéren – galériával, videóval

Címkék#pilótaképzés#szegedi repülőtér#nyílt nap

Különleges hétvégével zárták az októbert a repülés szerelmesei. A pilótaképzés iránt érdeklődők most testközelből ismerkedhettek meg a repülés világával. A helyszín a Szegedi Repülőtér volt. A kétnapos nyílt nap szimulátoros élményeket, hangárlátogatást és oktatórepüléseket is kínál.

Delmagyar.hu

Igazi különlegességgel zárja október utolsó hétvégéjét a Szegedi Repülőtér: kétnapos nyílt napot tartottak az RV Air iroda és a repülőtér közös szervezésében, ahol a repülés iránt érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a pilótaképzéssel, a repülés világával és a különféle repülőgéptípusokkal.

Egy férfi és egy nő egy repülő előtt a szegedi repülőtér rendezvényén.
A Szegedi Repülőtér és az az RV Air iroda kétnapos nyílt napján bárki kipróbálhatta, milyen érzés pilótaként a levegőbe emelkedni.Fotó: Gémes Sándor

Szegedi Repülőtér és a kétnapos nyílt nap

A rendezvény során a látogatók, akik időben regsiztráltak bepillantást nyerhettek abba, hogyan zajlik a pilóták oktatása. A program délelőttönként az RV Air irodájában, a Londoni körúton indult, ahol bevezetőt tartottak a pilótaképzésről, bemutatták a repülőgépek alapműszereit, és szimulátoros repüléseken is részt vehettek az érdeklődők.

Különleges hétvégével zárták az októbert a repülés szerelmesei

Fotók: Gémes Sándor

Hangárlátogatás és oktatórepülés élőben

Délután a program a Szegedi Repülőtéren folytatódott, ahol a résztvevők hangárlátogatáson vehettek részt, testközelből láthatták a gépeket, és megismerkedhettek olyan típusokkal, mint a Cessna 152, Cessna 172, SF-25 Falke vagy a Piper Seneca V. A vállalkozó kedvűek rövid, harmincperces oktatórepülésen is kipróbálhatták, milyen érzés a levegőben lenni.

 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu