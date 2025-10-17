október 17., péntek

Szegedi hírek

3 órája

Nem mindennapi élmény vár Szegeden – nyílt nap a repülés szerelmeseinek

Pilótaképzés, szimulátoros repülések és hangárlátogatás. Kétnapos nyílt napot szervez az RV Air iroda és a Szegedi Repülőtér.

Kis Zoltán

A repülés szerelmesei előtt megnyílik a Szegedi Repülőtér kapuja, hogy különleges programok keretei között próbálhassák ki magukat a jövő generációjának pilótái. A kétnapos nyílt nap lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek a repülés világába, nem utolsósorban érdekes kulisszatitkokat tudhatnak meg a reptér gépparkjáról és a pilótaképzés részleteiről. 

repülő száll a szegedi repülőtéren
Kétnapos nyílt napot szervez az RV Air iroda és a Szegedi Repülőtér. Archív fotó: DM

A Szegedi Repülőtér története 

A több mint 139 éves múltra visszatekintő Szegedi Közlekedési Kft. 19 éve, 2006 áprilisa óta üzemelteti a Szegedi Repülőteret. A reptér közvetlenül a város nyugati határában, a belvárostól alig néhány kilométerre, az 55-ös főút mellett helyezkedik el. A biztonságos fel- és leszálláshoz folyamatosan karbantartott aszfalt- és füves pályák állnak rendelkezésre.

Repülés minden mennyiségben – a szegedi repülőtéren a pilótatoborzás a cél 

A jövendőbeli pilóták olyan programokon vehetnek részt, amelyek elősegíthetik karrierjük elindítását. Pontos képet kaphatnak arról, hogyan zajlik a pilótaképzés, és testközelből is megismerkedhetnek különböző repülőgéptípusokkal: a Cessna 152, Cessna 172, SF-25 Falke és Piper Seneca V gépekkel.

A program mindkét nap (okt. 25-26) az alábbiak szerint alakul 

10:00 – 12:30 (RV Air iroda – Londoni krt. 22.)

  • bemutatkozás 
  • bevezetés a pilótaképzésbe
  • alapműszerek bemutatása
  • pilóta karrierutak bemutatása
  • szimulátoros repülések 

13:15 – 17:00 (Szegedi Repülőtér – Bajai út 2.)

  • hangárlátogatás 
  • repülőképek bemutatása
  • repülés előtti felkészítés 
  • repülés oktatóval (harminc perces repülés, helyszíni fizetéssel) 
  • kérdezz-felelek tapasztalt pilótákkal 

Az események való részvétel teljesen ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. 

