Nem mindennapi élmény vár Szegeden – nyílt nap a repülés szerelmeseinek

A repülés szerelmesei előtt megnyílik a Szegedi Repülőtér kapuja, hogy különleges programok keretei között próbálhassák ki magukat a jövő generációjának pilótái. A kétnapos nyílt nap lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek a repülés világába, nem utolsósorban érdekes kulisszatitkokat tudhatnak meg a reptér gépparkjáról és a pilótaképzés részleteiről.

Kétnapos nyílt napot szervez az RV Air iroda és a Szegedi Repülőtér. Archív fotó: DM

A Szegedi Repülőtér története

A több mint 139 éves múltra visszatekintő Szegedi Közlekedési Kft. 19 éve, 2006 áprilisa óta üzemelteti a Szegedi Repülőteret. A reptér közvetlenül a város nyugati határában, a belvárostól alig néhány kilométerre, az 55-ös főút mellett helyezkedik el. A biztonságos fel- és leszálláshoz folyamatosan karbantartott aszfalt- és füves pályák állnak rendelkezésre.

Repülés minden mennyiségben – a szegedi repülőtéren a pilótatoborzás a cél

A jövendőbeli pilóták olyan programokon vehetnek részt, amelyek elősegíthetik karrierjük elindítását. Pontos képet kaphatnak arról, hogyan zajlik a pilótaképzés, és testközelből is megismerkedhetnek különböző repülőgéptípusokkal: a Cessna 152, Cessna 172, SF-25 Falke és Piper Seneca V gépekkel.

A program mindkét nap az alábbiak szerint alakul

10:00 – 12:30 (RV Air iroda – Londoni krt. 22.)

bemutatkozás

bevezetés a pilótaképzésbe

alapműszerek bemutatása

pilóta karrierutak bemutatása

szimulátoros repülések

13:15 – 17:00 (Szegedi Repülőtér – Bajai út 2.)

hangárlátogatás

repülőképek bemutatása

repülés előtti felkészítés

repülés oktatóval (harminc perces repülés, helyszíni fizetéssel)

kérdezz-felelek tapasztalt pilótákkal

Az események való részvétel teljesen ingyenes, ám regisztrációhoz kötött.