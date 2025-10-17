47 perce
Nem mindennapi élmény vár Szegeden – nyílt nap a repülés szerelmeseinek
Pilótaképzés, szimulátoros repülések és hangárlátogatás. Kétnapos nyílt napot szervez az RV Air iroda és a Szegedi Repülőtér.
A repülés szerelmesei előtt megnyílik a Szegedi Repülőtér kapuja, hogy különleges programok keretei között próbálhassák ki magukat a jövő generációjának pilótái. A kétnapos nyílt nap lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek a repülés világába, nem utolsósorban érdekes kulisszatitkokat tudhatnak meg a reptér gépparkjáról és a pilótaképzés részleteiről.
A Szegedi Repülőtér története
A több mint 139 éves múltra visszatekintő Szegedi Közlekedési Kft. 19 éve, 2006 áprilisa óta üzemelteti a Szegedi Repülőteret. A reptér közvetlenül a város nyugati határában, a belvárostól alig néhány kilométerre, az 55-ös főút mellett helyezkedik el. A biztonságos fel- és leszálláshoz folyamatosan karbantartott aszfalt- és füves pályák állnak rendelkezésre.
Repülés minden mennyiségben – a szegedi repülőtéren a pilótatoborzás a cél
A jövendőbeli pilóták olyan programokon vehetnek részt, amelyek elősegíthetik karrierjük elindítását. Pontos képet kaphatnak arról, hogyan zajlik a pilótaképzés, és testközelből is megismerkedhetnek különböző repülőgéptípusokkal: a Cessna 152, Cessna 172, SF-25 Falke és Piper Seneca V gépekkel.
A program mindkét nap az alábbiak szerint alakul
10:00 – 12:30 (RV Air iroda – Londoni krt. 22.)
- bemutatkozás
- bevezetés a pilótaképzésbe
- alapműszerek bemutatása
- pilóta karrierutak bemutatása
- szimulátoros repülések
13:15 – 17:00 (Szegedi Repülőtér – Bajai út 2.)
- hangárlátogatás
- repülőképek bemutatása
- repülés előtti felkészítés
- repülés oktatóval (harminc perces repülés, helyszíni fizetéssel)
- kérdezz-felelek tapasztalt pilótákkal
Az események való részvétel teljesen ingyenes, ám regisztrációhoz kötött.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Kétéves kisgyerekkel együtt merült el egy autó Csanádpalotán – videóval
Drogkereskedelem a szegedi éjszakában, DJ-k is érintettek
Szegedi hírek
- Megőrültek érte a szegediek: ingyen tacóért álltak sorba a Kígyó utcában
- Kapu Tibor elárulta, mi az, amire még ő sem tudott felkészülni az űrben
- BYD-hatás Szegeden: így írja át a kínai autógyár a vármegye gazdaságát – galériával
- Vibrál, izzik, elvarázsol: Papageorgiu Andrea új színt adott a kortárs festőművészetnek – videóval
- A Kenyér Világnapja alkalmából Szegeden is adományokat osztottak