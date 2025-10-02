Nem hiszed el, mi minden történik egy hétvége alatt a Szegedi Vadasparkban

Az óvodások és az iskolások gigantikus játszóterévé válik október 3-án a Szegedi Vadaspark. Az állatok világnapja alkalmából szervezett programsorozat nyitónapján 9-14 óra között oktatási-nevelési intézmények gyerekcsoportjait, másnap, október 4-én pedig a családokat várják izgalmas játékokkal 10 és 16 óra között. Az állatok világnapja világszerte az állatok védelmére, a velük szembeni felelősségünkre hívja fel a figyelmet, legyen szó vadon élő fajokról vagy házi kedvencekről.

A Szegedi Vadaspark közössége nagy lelkesedéssel készül az állatok világnapja programsorozatra. Illusztráció: Szegedi Vadaspark Facebook

Szombaton délután ráadásul a Vadaspark állatainak örökbefogadói számára is kalandot kínálnak. 13 órától az Elefántháznál indul a külön nekik szervezett esemény, ahol testközelből találkozhatnak kedvenceikkel, és megismerhetik az állatgondozók munkáját.

Találkozás Árnyék özvegyével

Tizenöt év hosszú idő, főleg egy farkas életében. A Vadaspark hím szürke farkasa, Árnyék, szeptemberben búcsút vett az élettől, de öröksége tovább él a kifutóban maradt társában, a napjait egyelőre magányosan tengető nőstényben. A látogatók az állatok világnapja során meglátogathatják „Árnyék özvegyét” is, aki mellé új farkashím fogadását tervezi a Szegedi Vadaspark.

Bár a búcsú mindig fájdalmas, Árnyék története nem a veszteségről, hanem a gondoskodásról és a méltóságteljes búcsúról szól. A szegedi állatkert munkatársai mindent megtettek érte, míg végül a fájdalmai végső enyhítését választották. Most pedig új fejezet kezdődik: az özvegy új társra vár, a látogatók pedig egy kis emlékezéssel tiszteleghetnek Árnyék emléke előtt.

Gombasimogató nyílik a Szegedi Vadasparkban

Vasárnap, október 5-én a Szegedi Gombász Egyesület települ ki a Szegedi Vadasparkba különleges gombasimogatóval. A látogatók 10 és 14 óra között megismerkedhetnek a környéken gyűjtött és távolabbról érkezett gombafajokkal, kérdéseket tehetnek fel szakértőiknek, érdekességeket és különlegességeket tudhatnak meg a gombákról.