október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatok világnapja

1 órája

Nem hiszed el, mi minden történik egy hétvége alatt a Szegedi Vadasparkban

Címkék#Gombasimogató#családi program#szürke farkas#Szegedi Vadaspark#árnyék#állatok világnapja

Nem mindennapi találkozások, izgalmas játékok várnak azokra, akik október első napjaiban kilátogatnak a szegedi állatkertbe. A Szegedi Vadaspark három egymást követő napon kínál különleges, tematikus élményeket.

Koós Kata

Az óvodások és az iskolások gigantikus játszóterévé válik október 3-án a Szegedi Vadaspark. Az állatok világnapja alkalmából szervezett programsorozat nyitónapján 9-14 óra között oktatási-nevelési intézmények gyerekcsoportjait, másnap, október 4-én pedig a családokat várják izgalmas játékokkal 10 és 16 óra között. Az állatok világnapja világszerte az állatok védelmére, a velük szembeni felelősségünkre hívja fel a figyelmet, legyen szó vadon élő fajokról vagy házi kedvencekről.

Új program lehetőség a Szegedi Vadasparkban.
A Szegedi Vadaspark közössége nagy lelkesedéssel készül az állatok világnapja programsorozatra. Illusztráció: Szegedi Vadaspark Facebook

Szombaton délután ráadásul a Vadaspark állatainak örökbefogadói számára is kalandot kínálnak. 13 órától az Elefántháznál indul a külön nekik szervezett esemény, ahol testközelből találkozhatnak kedvenceikkel, és megismerhetik az állatgondozók munkáját. 

Találkozás Árnyék özvegyével

Tizenöt év hosszú idő, főleg egy farkas életében. A Vadaspark hím szürke farkasa, Árnyék, szeptemberben búcsút vett az élettől, de öröksége tovább él a kifutóban maradt társában, a napjait egyelőre magányosan tengető nőstényben. A látogatók az állatok világnapja során meglátogathatják „Árnyék özvegyét” is, aki mellé új farkashím fogadását tervezi a Szegedi Vadaspark.

Bár a búcsú mindig fájdalmas, Árnyék története nem a veszteségről, hanem a gondoskodásról és a méltóságteljes búcsúról szól. A szegedi állatkert munkatársai mindent megtettek érte, míg végül a fájdalmai végső enyhítését választották. Most pedig új fejezet kezdődik: az özvegy új társra vár, a látogatók pedig egy kis emlékezéssel tiszteleghetnek Árnyék emléke előtt.

Gombasimogató nyílik a Szegedi Vadasparkban

Vasárnap, október 5-én a Szegedi Gombász Egyesület települ ki a Szegedi Vadasparkba különleges gombasimogatóval. A látogatók 10 és 14 óra között megismerkedhetnek a környéken gyűjtött és távolabbról érkezett gombafajokkal, kérdéseket tehetnek fel szakértőiknek, érdekességeket és különlegességeket tudhatnak meg a gombákról.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu