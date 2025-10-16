Egy nap, amikor Szeged visszautazik az időben – jön a vintage vásár

A vintage nem csupán egy stílusirányzat, hanem sokak számára egy életérzés is. Minden darab egyedi és kivételes értékké vált napjainkra. Szegeden most egy igazán különleges esemény van készülőben, érkezik a szegedi vintage vásár, ahol régiségek között válogathatnak az érdeklődők.

A stílusos múltidézés szerelmeseinek igazi kincsesbánya lesz az óriási szegedi vintage vásár. Illusztráció: Shutterstock

Kincsvadászatra fel – értékes tárgyakat szerezhetünk be a szegedi vintage vásáron

Október 18-án, első alkalommal rendezik meg a tematikus vintage vásárt, melynek keretei között sok száz válogatott minőségi vintage, retró és antik kincs közül válogathatunk. Az eseményre az D14 lelőhely boltjában és az az előtti területen kerül sor. Reggel kilenc és délután öt óra között szabadon vethetjük bele magunkat a kincsvadászatba. A vintage ruhavásár alkalmával bohém, retró, hippi és akár disco öltözékekre is lecsaphatunk.

Mit takar a vintage?

Az 1905 és 1950 között időszak öltözködési stílusok mindegyikét nevezhetjük vintage-nek. A régibb, nemesebb és ritkább, ebből fakadóan az értékesebb ruhadarab és dísztárgyak gyűjtőneve. Ez a stílus nemcsak a ruházatban nyilvánulhat meg, hanem a lakberendezésben is. A bútorok, kiegészítők jellemzően fehérek vagy szürkék, minden esetben valamilyen értéket képviselnek.