Tábor

2 órája

Kísérletek és varázslatok között telik az őszi szünet a szegedi Agórában

Címkék#őszi szünet#Szent Györgyi Albert Agóra#tábor

Az unatkozás kizárva az őszi szünetben! A Szent-Györgyi Albert Agóra izgalmas, tematikus napközis táborral készül a gyerekek számára. A Roxfort megnyitja kapuit, a kémiai laboratórium megtelik kísérletekkel és egy képzeletbeli kirándulás során ismerkedhetnek meg az őszi erdő varázsával.

Kis Zoltán

Az őszi szünet remek módja annak, hogy a gyerekek kikapcsolódhassanak és feltöltődhessenek az iskola beköszöntét követően. Idő arra, hogy játsszanak, alkossanak és felfedezzenek. A szülőknek viszont gyakran komoly fejtörést okoz, hogy mikét tegyék tartalmassá a szünidőt. Aggodalomra semmi ok, ugyanis rengeteg program közül lehet válogatni. A Szent-Györgyi Albert Agóra tematikus programokkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

A Szent-Györgyi Albert Agóra épülete Szegeden.
A Szent-Györgyi Albert Agóra izgalmas, tematikus napközis táborral készül a gyerekek számára. Fotó: Szent-Györgyi Albert Agóra

A Szent-Györgyi Albert Agóra szünidei tábora 

Az ötnapos tábort október 27. és 31. között rendezik meg. A programok különleges tematikákkal párosulnak, és a gyereknek lehetőségük van arra, hogy egy vagy akár több napon keresztül élvezhessék az Agóra által kínált foglalkozásokat. 

Tematikus napok, különleges programok 

A tábor alatt a gyerkőcök nyomolvasóvá válhatnak, de akár bájitalokat kotyvaszthatnak és varázssütit is süthetnek. 

Október 27. (hétfő) – Boszorkány nap 

Ezen a napon a kisebb és nagyobb, kezdő vagy haladó boszorkányokat várják, akik szívesen vesznek részt bájitalkészítésben. Rengeteg játékkal és kézműveskedéssel készülnek a szervezők. A program során lámpást készíthetnek, ügyességi játékokon vehetnek rész, de filmnézés is szerepel a listán. 

Október 28. (kedd) – Állati nyomozók 

7 – 10 éves korú gyerekek jelentkezését várják, akikhez közel állnak az állatok. Játéktevékenységet, mozgást és kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak az érdeklődőknek. A délelőtt folyamán a Szegedi Vadasparkban ZOO foglalkozás keretei között bepillantást adnak a nyomolvasás világába. 

Október 29. (szerda) – Mesél az őszi erdő 

A harmadik napon egy igazi őszi erdőt teremthetnek meg a jelentkezők: a képzeletbeli utazás során együtt ismerhetik meg az erdő lakóit. Emellett mikroszkópok segítségével mintákat vizsgálhatnak be, és a japán könyvkötés technikáját alapul véve mesekönyvet is készíthetnek.

Október 30. (csütörtök) – Harry Potter kalandnap 

A Roxfort megnyitja kapuit. A beosztási ceremóniát követően a gyerekek betekintést nyerhetnek a tanórákba és a kviddics alapjaiba. Megismerkedhetnek a legendás lények gondozásával, a gyógynövénytannal és a pálcakészítés mesterségével. 

Október 31. (péntek) – a Kémiai színjáték 

Október 31-én az Agóra igazi tudományos játszóházzá alakul. Kémiai kísérletek és planetáriumi kirándulás is várja a tudományok szerelmeseit. 

