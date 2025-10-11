Kísérletek és varázslatok között telik az őszi szünet a szegedi Agórában

Az őszi szünet remek módja annak, hogy a gyerekek kikapcsolódhassanak és feltöltődhessenek az iskola beköszöntét követően. Idő arra, hogy játsszanak, alkossanak és felfedezzenek. A szülőknek viszont gyakran komoly fejtörést okoz, hogy mikét tegyék tartalmassá a szünidőt. Aggodalomra semmi ok, ugyanis rengeteg program közül lehet válogatni. A Szent-Györgyi Albert Agóra tematikus programokkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

A Szent-Györgyi Albert Agóra izgalmas, tematikus napközis táborral készül a gyerekek számára. Fotó: Szent-Györgyi Albert Agóra

A Szent-Györgyi Albert Agóra szünidei tábora

Az ötnapos tábort október 27. és 31. között rendezik meg. A programok különleges tematikákkal párosulnak, és a gyereknek lehetőségük van arra, hogy egy vagy akár több napon keresztül élvezhessék az Agóra által kínált foglalkozásokat.

Tematikus napok, különleges programok

A tábor alatt a gyerkőcök nyomolvasóvá válhatnak, de akár bájitalokat kotyvaszthatnak és varázssütit is süthetnek.

Október 27. (hétfő) – Boszorkány nap

Ezen a napon a kisebb és nagyobb, kezdő vagy haladó boszorkányokat várják, akik szívesen vesznek részt bájitalkészítésben. Rengeteg játékkal és kézműveskedéssel készülnek a szervezők. A program során lámpást készíthetnek, ügyességi játékokon vehetnek rész, de filmnézés is szerepel a listán.

Október 28. (kedd) – Állati nyomozók

7 – 10 éves korú gyerekek jelentkezését várják, akikhez közel állnak az állatok. Játéktevékenységet, mozgást és kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak az érdeklődőknek. A délelőtt folyamán a Szegedi Vadasparkban ZOO foglalkozás keretei között bepillantást adnak a nyomolvasás világába.

Október 29. (szerda) – Mesél az őszi erdő

A harmadik napon egy igazi őszi erdőt teremthetnek meg a jelentkezők: a képzeletbeli utazás során együtt ismerhetik meg az erdő lakóit. Emellett mikroszkópok segítségével mintákat vizsgálhatnak be, és a japán könyvkötés technikáját alapul véve mesekönyvet is készíthetnek.

Október 30. (csütörtök) – Harry Potter kalandnap

A Roxfort megnyitja kapuit. A beosztási ceremóniát követően a gyerekek betekintést nyerhetnek a tanórákba és a kviddics alapjaiba. Megismerkedhetnek a legendás lények gondozásával, a gyógynövénytannal és a pálcakészítés mesterségével.