16 perce
Halálos is lehet egy marék szőlő? Így támadhat a szőlőallergia
Sokan a hosszú élet titkát látják a szőlőben, másoknak viszont egy falat is túl sok lehet belőle. A szőlőallergia bár ritka, de az enyhe kiütésektől az életveszélyes anafilaxiáig okozhat tüneteket. Fontos, hogy időben felismerjük a jeleket!
A szőlő az ősz slágergyümölcse: frissen, aszalt formában, léként és borban is gyakran fogyasztjuk, a szőlőmagolaj a gasztronómiában és a bőrápolásban is kedvelt alapanyag. Ám talán kevesen gondolnák, hogy ez az egészségesnek hitt gyümölcs egyeseknél komoly allergiás reakciókat válthat ki. Az ételallergiák között ugyan ritka, de egyre több esetet regisztrálnak, ezért érdemes megismerni a szőlőallergia tüneteit és hátterét.
Szőlőallergia: gyümölcsből veszélyforrás?
A szőlőallergia hátterében a szervezet túlérzékenysége áll, amikor az immunrendszer „ellenségként” kezeli a szőlő bizonyos összetevőit. Kiválthatja a szőlő héja, magja, de akár a termesztés során használt vegyszermaradványok is.
A reakciók lehetnek enyhék, de súlyosabb formában légzési nehézségek vagy akár életveszélyes anafilaxiás sokk is felléphet.
Az allergia magazin a leggyakrabban előforduló tünetek között említi:
- a bőrkiütéseket,
- a légzőszervi tüneteket, mint a tüsszögés, orrdugulás, köhögés, viszkető torok, vagy akár nehéz légzés,
- a szemek könnyezését, viszketését, pirosságát, akár duzzadását,
- a szájban, a torokban és az ajkakon jelentkező viszketést, égő érzést,
- az emésztési problémákat, mint a gyomorfájás, hányinger, hányás vagy hasmenés,
- legsúlyosabb esetben pedig az anafilaxiás sokkot, ami légzési nehézségekkel, vérnyomáseséssel és ájulással járó életveszélyes állapot, és azonnali orvosi beavatkozást igényel.
A diagnózis felállításához allergológiai vizsgálatokra van szükség: bőrpróba vagy vérvizsgálat mutathatja ki az érzékenységet. Fontos megkülönböztetni az ételallergiát az ételintoleranciától, mivel az előbbi az immunrendszer működésével kapcsolatos, míg az utóbbi emésztési eredetű. A szőlőallergia kezelése elsősorban az allergén teljes kerülését jelenti. Ez nemcsak a friss gyümölcsre, hanem az abból készült termékekre, például borra, mazsolára, szőlőlére is kiterjed.
A szőlő jótékony hatásai
Azoknak azonban, akik nem szenvednek szőlő allergiában, érdemes minél többet csemegézni a szezonális finomságból. Több mint hatvan klinikai vizsgálat igazolta ugyanis a szőlő jótékony hatásait: fogyasztása javítja a kardiovaszkuláris egészséget, elősegíti az erek ellazulását, támogatja az egészséges véráramlást és segíthet a koleszterinszint szabályozásában is. Emellett az agy működését is serkenti, támogatja a kognitív funkciókat, védi a bőrt az UV-sugárzás ellen, és jótékony hatással van a bélflórára is. Egyes kutatások szerint a szőlő a szem egészségének is jót tesz, mivel segíthet növelni a makula – vagyis az éleslátásért felelős terület – védelméért felelős pigmentek sűrűségét.
