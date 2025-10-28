október 28., kedd

Mini robot, nagy álom – a csongrádi diákok mögé most komoly támogatás sorakozott fel

Több százezer forintos támogatást kaptak a World Robot Olympiad versenyen dobogós helyezést elérő csongrádi diákok. Helyi vállalkozók így szponzorálják tanulmányaikat.

Delmagyar.hu

Több százezer forintos támogatást kaptak a World Robot Olympiad 2025 Open Championship Europe versenyen dobogós helyezést elérő csongrádi diákok a helyi vállalkozóktól, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével. A Ljubljanában megrendezett nemzetközi döntőn, a World Robot Olympiad 2025 Open Championship Europe-on összesített pontérték alapján ezüst fokozatú minősítést szerzett a Csongrádi Batsányi János Gimnázium NextGEN csapata.

A World Robot Olympiad 2025 Open Championship Europe versenyen ezüst fokozatú minősítést szerzett a Csongrádi Batsányi János Gimnázium NextGEN csapata. Fotó: DM

Ezüstérem után újabb támogatás a robotika fiatal tehetségeinek

A diákok, Pigniczki Péter és Suti Simon, a 3B Metal Kft., a Telum Fémipari Kft. és az Aeroproduct Zrt. összesen 400 ezer forint támogatásban részesítették, jövőbeni, robotikával kapcsolatos tevékenységük elősegítésére. A vállalkozók az oklevél átadásakor elmondták, azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák ezt a tevékenységet, és még magasabb szintre tudnák emelni, ezért döntöttek úgy, hogy támogatják a helyi középiskola csapatát.

Űrhajógyártást segítő robotot terveztek a fiatalok

A WRO nemzetközi döntőjének középpontjában az űrhajók álltak, ezért a csongrádi tanulók egy miniatűr csavarválogató robotot terveztek, amely jelentősen megkönnyítheti az űrhajók gyártását, de más járművek összeszerelésekor is hasznos segítség lehet. Mint mondták, ötödik osztályos koruk óta foglalkoznak robotikával, a mostani robotot pedig több hónapon át fejlesztették és tökéletesítették, hiszen a versenyen mindössze két perc állt rendelkezésükre, hogy bemutassák a konstrukció teljesítményét.

Elárulták, mindössze 15 másodperc döntött a dobogós helyezettek között. A fiatalok az informatika területén képzelik el jövőjüket: a gimnázium után programtervező informatikusnak és szoftverfejlesztőnek szeretnének tanulni, hogy kamatoztathassák a robotépítés és programozás során szerzett tudásukat.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
