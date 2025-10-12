október 12., vasárnap

Templomkerti Piknik

52 perce

Egy nap, ami összehozza a tápéi közösséget és megnyitja a szíveket

Címkék#templomkert#Tápé#jótékonyság

A tápéi közösség idén ősszel ismét megtölti élettel a templomkertet. A Templomkerti Piknik október 19-én, vasárnap 10 és 17 óra között várja az érdeklődőket Szeged-Tápén, a Honfoglalás utca 54. szám alatt.

Arany T. János

tápéi közösség idén ősszel ismét megtölti élettel a templomkertet. A Templomkerti Piknik – Tápai Családi jótékonysági nap október 19-én, vasárnap 10 és 17 óra között várja az érdeklődőket Szeged-Tápén, a Honfoglalás utca 54. szám alatt, a templom mellett. A rendezvény célja, hogy összekapcsolja a vallási és a közösségi életet, miközben minden korosztály számára lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, feltöltődésre és találkozásra. 

Templomkerti piknik lesz Tápén.
Templomkerti Piknikre várják az érdeklődőket Szeged-Tápén, a templomkertben. Illusztráció: Shutterstock

Templomkerti Piknik – közösségi nap a tápéi templomkertben

A piknik hangulatát a családias, barátságos közeg határozza meg, ahol a délutáni óráktól estig mindenki megtalálhatja neki szóló programokat. A szervezők változatos kínálattal készülnek: a kulturális blokkban helyi zenészek és előadók lépnek fel, a kézműves foglalkozásokon pedig gyerekek és felnőttek alkothatnak együtt. A közösségi asztal a házias ízek és helyi sütemények kavalkádját kínálja, miközben a lelki programok – imádságok és beszélgetések – meghitt pillanatokat nyújtanak a résztvevőknek.

A hit és a közösség találkozása Tápén

A kikapcsolódást szabadidős játékok, beszélgetések és pihenősarkok is segítik. A szervezők szerint a piknik célja, hogy a hit, a közösség és a mindennapi élet természetes módon fonódjanak össze. A Templomkerti Piknik mindenki számára nyitott: fiatalok, családok, nyugdíjasok egyaránt részt vehetnek rajta, akik egy laza, de bensőséges közösségi napra vágynak.

 

