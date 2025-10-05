Kis tappancsosok nagy útra készülnek: tizenöt beagle kap új családot októberben – galériával

Tizenöten vettek részt a szegedi központú Beagle Fajtamentés vasárnapi közösségi napján az egyesület Rehabilitációs Központjában, Budapestről négy önkéntes érkezett. A civil szervezet vezetője, Lehőcz Róbert Sándor lapunknak elmondta, hogy októberben tizenöt beagle kerül új gazdihoz, de öt-hat érkezik is a telephelyre.

Ebben a hónapban tizenöt beagle talál új gazdára. Fotó: Beagle Fajtamentés

Nagytakarítás

– Ez az őszi nagytakarítás napja, ilyenkor rendbe teszünk mindent, füvet nyírunk, tereprendezést végzünk, téliesítjük a kutyaházakat, igyekszünk felkészülni a hidegebb időszakra, festünk és az egyik épületet kimeszeljük – közölte Lehőcz Róbert Sándor. A 2020-ban alapított telepen jelenleg 46 kutya van, és igazán jó körülmények között, ugyanis a hálóhelyük hűthető és fűthető, egy klímákkal foglalkozó házaspár kedveskedett ezzel az adománnyal a Beagle Fajtamentésnek. A „nappalijukat” pedig kerti bútorokkal teszik otthonosabbá.

Tizenöt beagle

Mint említettük, a Rehabilitációs Központban most 46 eb él, de az egyharmadától rövidesen megválnak, tizenöt beagle még októberben gazdához, új családhoz kerül, viszont várhatóan öt-hat új lakó is érkezik hozzájuk még ebben a hónapban. Az önkéntesek jutalma ebéd volt, paprikás krumpli volt a főmenü, de sült pulyka és különböző sütemények is szerepeltek a kínálatban, akárcsak a garantáltan jó hangulat. Utóbbi a kutyákra is jellemző volt: miután elfogyasztották ebédjüket, boldogan rohangáltak és játszottak a futtató udvaron.