Szegedi hírek

1 órája

Kis tappancsosok nagy útra készülnek: tizenöt beagle kap új családot októberben – galériával

Címkék#önkéntes#közösségi nap#fajtamentés#Beagle#Szeged

Közösségi napot tartott vasárnap a Beagle Fajtamentés az egyesület Bordányi úti Rehabilitációs Központjában. Vezetője, Lehőcz Róbert Sándor elárulta, októberben tizenöt beagle kerül új gazdához, új családba a telephelyről, helyükre öt-hat érkezik. A közösségi napon tizenöten vettek részt, minden aktuális munkát elvégeztek.

Imre Péter

Tizenöten vettek részt a szegedi központú Beagle Fajtamentés vasárnapi közösségi napján az egyesület Rehabilitációs Központjában, Budapestről négy önkéntes érkezett. A civil szervezet vezetője, Lehőcz Róbert Sándor lapunknak elmondta, hogy októberben tizenöt beagle kerül új gazdihoz, de öt-hat érkezik is a telephelyre. 

tizenöt beagle
Ebben a hónapban tizenöt beagle talál új gazdára. Fotó: Beagle Fajtamentés

Nagytakarítás

– Ez az őszi nagytakarítás napja, ilyenkor rendbe teszünk mindent, füvet nyírunk, tereprendezést végzünk, téliesítjük a kutyaházakat, igyekszünk felkészülni a hidegebb időszakra, festünk és az egyik épületet kimeszeljük – közölte Lehőcz Róbert Sándor. A 2020-ban alapított telepen jelenleg 46 kutya van, és igazán jó körülmények között, ugyanis a hálóhelyük hűthető és fűthető, egy klímákkal foglalkozó házaspár kedveskedett ezzel az adománnyal a Beagle Fajtamentésnek. A „nappalijukat” pedig kerti bútorokkal teszik otthonosabbá.

Tizenöt beagle

Mint említettük, a Rehabilitációs Központban most 46 eb él, de az egyharmadától rövidesen megválnak, tizenöt beagle még októberben gazdához, új családhoz kerül, viszont várhatóan öt-hat új lakó is érkezik hozzájuk még ebben a hónapban. Az önkéntesek jutalma ebéd volt, paprikás krumpli volt a főmenü, de sült pulyka és különböző sütemények is szerepeltek a kínálatban, akárcsak a garantáltan jó hangulat. Utóbbi a kutyákra is jellemző volt: miután elfogyasztották ebédjüket, boldogan rohangáltak és játszottak a futtató udvaron. 

Közösségi napot tartott vasárnap a Beagle Fajtamentés

Fotók: Beagle Fajtamentés

Több mint 15 éve

Érdemes megjegyezni, hogy a Beagle Fajtamentés már több mint 15 esztendeje dolgozik azért, hogy jobb, kellemesebb életet biztosítson a rossz körülmények közül kimentett, laborokból kiszabadított – ezek különös gondoskodást és odafigyelést igényelnek –, illetve az elhagyott kutyáknak. Ebben segítenek nekik az önkéntesek, valamint azok, akik gazdaként vesznek magukhoz, fogadnak örökbe beagle-ket.

 

