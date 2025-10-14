1 órája
Ön is megmossa a tojást, amikor hazaviszi? Soha többet ne tegye!
Október közepén ünnepeljük a tojás világnapját. A tojás fontos élelmiszerünk, aki nem érzékeny rá, ezerféle elkészítési móddal fogyaszthatja. Az elkészítésében nagy jártassága van a háziasszonyoknak és a konyhában biztonsággal mozgó férfiaknak, azt azonban kevesen tudják, hogyan is kell tárolni a nyers tojást. Ön megmossa a tojást, mielőtt hűtőbe teszi? Egyáltalán a hűtőbe teszi?
Most viszonylag jó áron kapható a tojás, úgyhogy többet visz belőle haza az ember. A tojás megfelelő tárolás mellett sokáig eltartható, de nem a végtelenségig.
A tojás tárolása, ahogy a szüleinktől tanultuk
Hogy hogyan kell tárolni a tojást? Ezt nem tanuljuk sehol, a tojás csomagolásán sincs használati utasítás, legfeljebb egy javaslat. Az ember lánya ahogy otthon látja, általában úgy tárolja a saját háztartásában is a tojást.
Ahány ház, annyi szokás – érvényes ez a tojás tárolására is. Szabó Anna, hódmezővásárhelyi lakos az üzletláncok valamelyikében szerzi be a tojást.
– Most, fizetés után három tálca, vagyis 90 darab tojást vásároltam. Jó volt az ára, és szeretjük is a férjemmel. Kell a rántott húsokhoz, süteményekhez, de lesz belőle rántotta, bundás kenyér és rakott krumpli is. Ha hazaviszem a tojást, akkor megmosom és átteszem 10-es dobozokba, azokban könnyebb tárolni. Anyukámtól azt tanultam, csúccsal lefelé kell beletenni a tartóba a tojást, mert akkor tovább marad friss – mondta a háziasszony.
Mindig ugyanattól az árustól veszi a tojást
Az ugyancsak hódmezővásárhelyi Mezei Vidorné hetente vesz egy nagy tálcányi tojást a helyi piacon.
– Mindig ugyanattól a nénitől veszem, saját tartású tyúkjai vannak és tudom, hogy mindig friss és jó minőségű tojást hoz. Idegen helyen nem vennék, a tojás az egyfajta bizalmi kérdés is. Én anyukámtól úgy tanultam, hogy hideg vízben megmossuk a tojást, mielőtt betesszük a hűtőbe, én is így csinálom. Tízes tálcákban tartom. Nálunk egyébként egy hét alatt elfogy a tojás, szeretjük a rántott húst, a rántottát, tükörtojást és a süteményeket – mondta Mezei Vidorné.
A Nébih másképp ajánlja, mint ahogy a legtöbbünk csinálja
Bár a legtöbb háziasszony megmossa a tojást, mielőtt hűtőbe tenné, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nem ajánlja azt.
– A legtöbb háztartásban bevett szokás, hogy a tojásokat megmossák, mielőtt elpakolják, ez azonban többet árt, mint használ. A tojás héja ugyanis természetes védőréteggel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a mikroorganizmusok, például a szalmonella baktérium, bejussanak a tojás belsejébe. Ha ezt a réteget lemossuk, a védelem megszűnik és a kórokozók könnyebben bejuthatnak a tojás belsejébe. Éppen ezért a tojást csak közvetlenül felhasználás előtt ajánlott megmosni. A szennyezett tojást a lehető leghamarabb használjuk fel – írta a tájékoztató anyagában a Nébih.
A tojásokat száraz, hűvös helyen, 2–18 °C között ajánlott tárolni. Amennyiben a boltban hűtőszekrényből vettük ki a tojást, otthon is tegyük hűtőbe, ne szakítsuk meg a hűtőláncot. Fontos szabály, hogy ha egyszer a tojás a hűtőbe kerül, felhasználásig már ne vegyük ki onnan. Tárolás során ügyeljünk arra is, hogy a tojás ne érintkezzen más élelmiszerekkel, hiszen a héján természetes módon is lehetnek baktériumok.
A romlott tojás jellemzője a kellemetlen, kénes szag, amely már a feltörés pillanatában érezhető. Gyanús lehet az is, ha a fehérje túlságosan híg és vízszerű, a sárgája pedig szétfolyik vagy elszíneződött. Ilyen esetben a tojás fogyasztásra alkalmatlan.
