Több százan lepték el a Füvészkertet, ahol tökökből lámpást, a zöldségekből pedig szobrot faragtak

Narancssárga, kisebb-nagyobb halloweeni tökök torlaszolták el az SZTE Füvészkert bejáratát. Az érdeklődők sora a kapun túl ért véget, több százan voltak a Tök Jó Napok első óráiban. A tökfaragáshoz először ki kellett választani a megfelelő nagyságú és hosszúságú tököt, majd csak ezután lehetett nekikezdeni a töklámpás faragásnak. Mutatjuk, hogyan telt a Tök Jó Napok a Füvészkertben.

Rémisztő töklámpások kifaragásával teltek a Tök Jó Napok a Füvészkertben. Fotó: Karnok Csaba. Fotó: Karnok Csaba

Tök Jó Napok Szegeden - tökfaragás, családi program és kézműves foglalkozások

Egymás hegyén-hátán sorakoztak a faragni való tökök, és szinte lehetetlen volt kiválasztani a legszebbet. Nem mindegy ugyanis, mekkora és milyen formájú a halloweeni tök, sőt az is számít, milyen „kalappal” nőtt meg. Mindenki más szempont alapján kereste a legjobb alapot a készülő töklámpáshoz, amelyet 2500 és 3000 forint közötti áron lehetett megvásárolni, majd a Füvészkertben különböző minták alapján kifaragni.

– Azokat érdemes kiválasztani, amelyek kicsit hosszabbak, mert ezeket könnyebb faragni, és szebben világítanak – mesélte Fekete Ágnes, önkéntes. Hozzátette, hogy fontos figyelni arra is, hogy a tök gerezdje ne legyen túl nagy, mert azokat nehezebb faragni, és így nem lesz belőlük szép lámpás.

Tököt és más zöldségeket is faragtak

A halloweeni tökök mellett más termések is főszerepet kaptak a rendezvényen. A programra ellátogatott Rácz Lajos zöldségszobrász is, aki pillanatok alatt készített cukkiniből, retekből és a póréhagyma szárából egy rózsát, a végeredmény pedig teljesen élethűre sikerült. A mester bemutatót is tartott, amelyen megmutatta, hogyan lehet ügyesen és precízen kifaragni a tököt. Lapunknak elárulta, hogy a nap folyamán már kértek tőle zöldségből készült pingvint, tulipánt és vörös rózsát is, utóbbit egy férj vitte a feleségének. Rácz Lajos eszköze csupán egy hegyes kiskés. Ujjait sebtapasszal fedte be elővigyázatosságból, hogy elkerülje a sérüléseket. Szerinte a zöldségszobrászatot otthon is ki lehet próbálni, de csak kellő óvatossággal és odafigyeléssel.